Verstappen supera domínio da Ferrari e faz a pole no GP da Austrália de F1

Max Verstappen, da Red Bull, largará na primeira posição no GP da Austrália.

O QUE ACONTECEU

Carlos Sainz Jr. (Ferrari) ficou em segundo. Sergio Pérez (Red Bull), em terceiro, completou as primeiras posições.

Esta é a terceira pole position de Max Verstappen no ano. Ele também largou na primeira posição do grid no GP do Bahrein e no GP da Arábia Saudita -e venceu ambos.

Lewis Hamilton, da Mercedes, não conseguiu nem chegar ao Q3. Com o tempo de 1min16s570, ele vai largar na 11ª posição.

Os pilotos voltam à pista do Circuito de Albert Park neste domingo (24) (24) para o GP da Austrália. A corrida tem início à 1h (de Brasília).

COMO FOI O Q1

Confirmando o bom desempenho da Ferrari em Albert Park, Carlos Sainz fez o melhor tempo do Q1. Ele foi seguido de perto pelas Red Bulls de Sergio Pérez e Max Verstappen, respectivamente.

Charles Leclerc, que liderou os treinos livres, chegou a liderar o Q1, mas terminou em quarto, superado pelos líderes na reta final da primeira parte do treino.

Guanyu Zhou (Sauber), Ricciardo (RB), Gasly (Alpine), e Hulkenberg (Haas) foram eliminados. O australiano Ricciardo até fez tempo para participar do Q2, mas saiu da pista durante sua volta rápida, e acabou em 18º.

COMO FOI O Q2

No início da segunda parte do treino, Max Verstappen fez o melhor tempo do fim de semana. No entanto, o holandês da Red Bull não liderou o Q2.

Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc, ambos da Ferrari, conseguiram superar Verstappen. O holandês garantiu a terceira posição da segunda parcial.

Hamilton (Mercedes), Albon (Williams), Magnussen (Haas), Bottas (Sauber) e Ocon (Alpine) não fizeram tempo para se classificarem ao Q3.

COMO FOI O Q3

Verstappen dominou a parte final do treino de ponta a ponta. Logo em sua primeira volta, ele baixou o melhor tempo do final de semana, abrindo dois décimos de vantagem para Carlos Sainz Jr.

O piloto holandês ainda conseguiu melhorar sua marca antes do fim do Q3. De quebra, Sergio Pérez, ainda conseguiu colocar a Red Bull na terceira posição, superando Charles Leclerc, que liderou os treinos livres.