Governos federal e de SP articulam parceria para fortalecer ecossistemas de inovação no agro

Representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) se reuniram na manhã desta terça (4) para discutir uma possível parceria para estimular ambientes de inovação no Estado. A iniciativa vem sendo conduzida pela Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo (SDI), do Mapa, em todos os Estados brasileiros.

A princípio, a ideia é formalizar um protocolo de intenções entre a Apta e a Superintendência de Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo (SFA-SP), órgão que representa o ministério no Estado. Após a assinatura, será formado um Comitê Gestor com a participação dos principais atores envolvidos com a inovação no agro paulista, incluindo universidades, startups, instituições de pesquisa, parques tecnológicos, incubadoras e outros interessados. Após o mapeamento dos stakeholders, a ideia é promover um diagnóstico do ambiente de inovação no Estado.

O Mapa está construindo uma plataforma para integrar os agentes de inovação do país, chamada Mapa Conecta. O projeto deve servir como uma vitrine dos principais ambientes de inovação brasileiros, bem como conectar os atores e levantar os gargalos em busca de soluções.

A reunião terminou com a indicação de que a parceria será celebrada assim que possível. Enquanto isso, os trabalhos de articulação continuam e a Apta, que é vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA), já manifestou interesse em participar de todo esse processo.

Para viabilizar o projeto, o Mapa contratou especialistas visitantes que estão atuando nos Estados. Em São Paulo, o trabalho é desenvolvido por Jane Mary Albinati Malaguti, que está se reunindo com representantes dos principais hubs de inovação e visitando parques tecnológicos e outras estruturas ligadas ao ambiente. Também representando a SFA-SP, participou do encontro a chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural (DDR-SP), Marcia Schmidt.

Pela Apta, participaram o coordenador Carlos Nabil Ghobril e Sergio Tutui, coordenador do Apta Hub, que são núcleos de inovação dos institutos de pesquisa que compõem a Apta.

Equipe da SDI de Brasília acompanhou a reunião de forma remota, com a participação de Ayrton Jun Ussami, Bruno Cesar Goulart, Paulo Sergio Fresneda e Adriani da Silva Carneiro Lopes.