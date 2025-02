Governo Lula planeja fornecer gás de cozinha gratuito para 22 milhões de famílias

Na última quinta-feira (13), em Macapá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que seu governo está na fase final de elaboração de um projeto de lei que tem como objetivo fornecer gás de cozinha gratuitamente para 22 milhões de famílias brasileiras. Durante sua fala, o presidente enfatizou a importância do gás como um item essencial na cesta básica.

“Estamos discutindo um projeto que está quase pronto para entregarmos gás de graça para 22 milhões de famílias deste país. Para nós, o gás faz parte da cesta básica”, declarou Lula.

O presidente também abordou o preço atual do botijão de gás, que, segundo ele, sai da Petrobras por R$ 36, e questionou os presentes sobre quanto pagavam pelo produto. As respostas variaram, com alguns ouvindo preços que chegavam até R$ 150.

Este anúncio não é uma novidade total; em agosto do ano passado, durante um evento na Paraíba, Lula já havia prometido a distribuição gratuita do gás, destacando sua inclusão na cesta básica. Essa iniciativa faz parte do programa denominado Gás Para Todos, que substituirá o Auxílio Gás vigente.

No mesmo discurso, o presidente também ressaltou outras ações do governo voltadas para a economia, como a concessão de crédito para trabalhadores da iniciativa privada e uma proposta para aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5.000.

Além disso, Lula defendeu a realização de estudos voltados à exploração de petróleo na Bacia Foz do Amazonas. Ele assegurou que possui responsabilidade sobre as decisões a serem tomadas e garantiu que não irá promover ações impensadas na região.

A visita ao Amapá incluiu uma cerimônia em que o presidente doou uma área de patrimônio da União, chamada Gleba Cumaú, ao governo estadual. Essa área será urbanizada e transformada no bairro Parque Aeroportuário, beneficiando aproximadamente 2.000 famílias.

De acordo com informações do governo do Amapá, a doação das glebas representa uma garantia jurídica tanto para pessoas físicas quanto para empreendedores, permitindo o acesso a linhas de crédito e financiamentos federais.

A solenidade também contou com a entrega do Conjunto Habitacional Nelson dos Anjos, localizado no bairro Buritizal, além da assinatura da ordem de serviço para as obras do Instituto Federal de Tartarugalzinho, que será construído na região dos Lagos do Amapá.

Lula estava acompanhado por figuras importantes como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) e o governador do Amapá Clécio Luís (Solidariedade).