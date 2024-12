Governo Lula formaliza novas indicações em agências reguladoras

Na noite de segunda-feira (16), o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou uma indicação de diretores para novas agências reguladoras, encerrando uma disputa que se estendeu por meses entre o Senado e o governo federal. As nomeações foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial da União, destacando a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) como um dos principais focos de tensão. O governo recuou na indicação de Pietro Mendes , secretário do Ministério de Minas e Energia e atual presidente do conselho da Petrobras, para a diretoria-geral da ANP. Em seu lugar, Artur Watt Neto, procurador da Advocacia-Geral da União (AGU), foi escolhido, resultado de um acordo com o senador Otto Alencar (PSD-BA). Essa mudança reflete a insatisfação do Senado com o ministro Silveira, que teria se distanciado de antigos aliados ao priorizar disputas internas do governo. Além das mudanças na ANP, outros diretores foram indicados para agências como Ancine (Agência Nacional do Cinema), ANSN (Agência Nacional de Segurança Nuclear) e ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), onde Wadih Damous assumirá a presidência. O governo também retirou duas restrições anteriores que não tinham sido votadas no Senado por falta de consenso. Essas movimentações acontecem em um momento crítico para o governo, com votações importantes sobre cortes de gastos e reformas tributárias que podem ocorrer no Congresso. O ministro Rui Costa se reuniu com Lula em São Paulo, onde o presidente se recuperou de uma cirurgia emergencial. O cenário revela a complexidade das relações entre o Executivo e o Legislativo no Brasil, evidenciando as dificuldades enfrentadas pelo governo em sua busca por estabilidade política.