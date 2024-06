Governo lança terceiro vídeo da campanha Fé no Brasil, com foco em avanços da saúde

Depois de destacar os avanços na economia e na educação, a campanha Fé no Brasil, lançada no último 1º de maio e retomada no domingo passado, 23 de junho, divulga neste domingo (30/6) o terceiro vídeo de um minuto, desta vez com o foco nas melhorias na área da saúde.

A peça destaca o trabalho realizado pelo Governo Federal para fortalecer o Sistema Único de Saúde – SUS e serviços de saúde pública. Cita como exemplo a retomada e a ampliação do Mais Médicos, que dobrou o número de médicos e conta agora com mais de 25 mil profissionais atuando por todo o país. O vídeo ressalta ainda avanços do Farmácia Popular, que foi ampliado, com mais unidades e medicamentos com descontos e também a gratuidade para todos os usuários do Bolsa Família, além do fortalecimento do Brasil Sorridente, que soma mais de 36 mil equipes credenciadas para cuidar do sorriso da população.

A intenção do vídeo é mostrar que os investimentos federais já são sentidos em milhares de lares e reforçar a ideia de que aumentar a oferta e oferecer serviços de saúde de qualidade é bom para todo o país.

QUATRO TEMAS – Dividida em quatro campos temáticos– educação, saúde, agricultura e economia –, a campanha Fé no Brasil conta com um filme-base para cada um dos eixos. Com 60 segundos de duração, as peças apresentam nuances de discurso para conversar com diferentes faixas da população, tanto na mídia tradicional quanto no ambiente digital.

Todos os vídeos têm uma versão reduzida, de 30 segundos. A campanha Fé no Brasil será veiculada nos seguintes meios: TV aberta e fechada, revista, jornal, mídia exterior, rádio, cinema e internet. Saiba mais em www.gov.br/fenobrasil.