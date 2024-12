Governo lança programa inovador de inglês para capacitar jovens líderes indígenas no Brasil

O Governo Federal lançou, na última quinta-feira, 5 de dezembro, uma iniciativa inovadora com o propósito de fortalecer a participação indígena em discussões globais sobre questões ambientais e de direitos humanos. Intitulado Programa Inglês para Jovens Líderes Indígenas, o projeto foi formalizado através de portaria assinada pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e oficialmente divulgado no Diário Oficial da União.

A essência do programa é proporcionar habilidades básicas de comunicação em inglês a jovens lideranças indígenas, preparando-as para atuarem em fóruns internacionais importantes, como a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30), que ocorrerá em Belém, no Pará, em novembro de 2025. Além disso, a iniciativa visa ampliar a participação indígena em temas globais relevantes à governança ambiental e aos direitos humanos.

O público-alvo deste programa inclui estudantes selecionados para o Programa Kuntari Katu: Líderes Indígenas na Política Global, funcionários indígenas do Ministério dos Povos Indígenas e outras lideranças indígenas entre 18 e 40 anos. Estes participantes serão escolhidos mediante edital e deverão ter um conhecimento prévio limitado do idioma inglês, adquirido nos níveis fundamental ou médio de ensino.

A metodologia do curso priorizará o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas principais – leitura, escrita, escuta e fala – em um nível básico. As aulas serão ministradas ao vivo e à distância, utilizando uma abordagem interativa que respeita a interculturalidade do processo de aprendizagem. O objetivo é capacitar os participantes para acompanhar negociações internacionais eficazmente.

Este programa será realizado em colaboração com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, integrando-se ao U.S.-Brazil Joint Action Plan To Eliminate Racial and Ethnic Discrimination and Promote Equality (Japer). Este plano conjunto visa eliminar discriminações raciais e promover a igualdade. A Embaixada dos EUA financiará o projeto por meio da contratação de uma instituição especializada para oferecer o serviço educacional necessário.