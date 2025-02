Governo Federal reconhece emergência em Caieiras após fortes chuvas

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta sexta-feira (7), a situação de emergência em Caieiras, São Paulo, devido às fortes chuvas. A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 353, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Com o reconhecimento, a prefeitura pode solicitar recursos federais para ações de defesa civil, incluindo a compra de cestas básicas, água mineral, kits de limpeza e dormitório, além de refeições para trabalhadores e voluntários.

Situação em São Paulo

Atualmente, o estado de São Paulo tem 13 reconhecimentos de emergência vigentes, sendo:

5 por chuvas intensas ,

, 2 por incêndios florestais ,

, 2 por inundações ,

, 2 por estiagem ,

, 1 por incêndios em aglomerados residenciais.

Como solicitar apoio federal

Cidades em situação de emergência ou calamidade pública podem requisitar recursos federais por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A análise dos pedidos é feita pela Defesa Civil Nacional, que avalia as metas e os valores solicitados antes da publicação da portaria no DOU com o montante liberado.

Além disso, a Defesa Civil Nacional oferece cursos a distância para capacitar agentes municipais e estaduais no uso do S2iD e em medidas de proteção e resposta a desastres.