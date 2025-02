Chuva causa danos no ABC

A forte chuva que caiu sobre a cidade de São Paulo e a região Metropolitana, no final da tarde e início da noite desta quinta-feira (06), causou problemas como quedas de árvores, apagão em semáforos, interrompimento do fornecimento de energia elétrica, além dos reflexos que seguiram até a manhã desta sexta-feira (07).

O ABCdoABC entrou em contato com as Prefeituras de São Caetano, São Bernardo, Santo André e Diadema para saber quais os problemas ocorreram nestes municípios e quais as ações adotadas.

No entanto, até o fechamento desta matéria, apenas a Prefeitura de São Caetano havia respondido e informado que a rápida resposta aos problemas causados pela chuva foram essenciais para reduzir os estragos e restabelecer a normalidade.

“São Caetano do Sul voltou à normalidade graças a um trabalho integrado e multissecretarial da Prefeitura. A cidade foi uma das mais atingidas pela tempestade do fim de tarde de quinta-feira (6/2), mas ação ágil de equipes de vários departamentos permitiu que o município amanhecesse nesta sexta-feira (7/2) com impactos minimizados. Segundo dados da Defesa Civil, São Caetano registrou 60 mm de chuva, com granizo, e ventos que alcançaram 85 km/h. Houve pontos de alagamento, com escoamento rápido do acumulado das chuvas. Foram oito quedas de árvores, com trabalhos de remoção já iniciados na noite de quinta-feira (06)”, informou a Prefeitura em nota.

Já a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica e manutenção dos danos, enviou nota, por volta das 10h40, na qual informou que quase cem por cento dos consumidores já estavam com as condições normalizadas.

“A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu a energia para 92% dos clientes que tiveram o fornecimento afetado no fim da tarde e início da noite de ontem (06/02), após as fortes chuvas que atingiram parte da região metropolitana. A companhia reforçou seu plano de ação emergencial com a mobilização antecipada de equipes de campo. Técnicos da distribuidora atuaram ininterruptamente, inclusive durante a madrugada e normalizaram o serviço para a maioria dos clientes em menos de 12h após o início da tempestade”, diz o comunicado enviado ao ABCdoABC.

A Concessionária informou que na manhã desta sexta-feira (07) a operação já estava em em padrão de normalidade, com atendimentos para cerca de 0,3% de unidades atendidas pela empresa na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.

ABCdoABC saiu às ruas de São Caetano e falou com equipe da Enel e com morador

Para conferir os estragos causados pela chuva, o ABCdoABC foi às ruas de São Caetano e encontrou no bairro Santa Maria, na esquina da rua Henrica Grigoletto Rizzo com a rua Carmen Miranda, uma equipe da Enel realizando reparos na rede elétrica, devido à queda de uma árvore de grande porte que caiu sobre a rede elétrica, e conversou com um técnico da companhia e com um morador da rua.

Morador afirma que falta de energia é frequente

Felipe Eduardo Suirão, morador da rua Henirca Grigoletto Rizzo, falou ao ABCdoABC que a falta de energia é constante.

“Estamos sem energia elétrica desde às 17h30 de ontem, quinta-feira (06), não é a primeira vez, é a quinta vez que cai a energia desde o começo de janeiro. Choveu cai energia. A primeira vez que caiu ficamos dois dias sem energia, depois ficamos oito horas, em outro dia ficamos 24 horas, e hoje quase 24 horas de novo”, lamenta o morador.

Já o eletricista da Enel, que se identificou como Batista, integrante da equipe que realizava os serviços no local, informou que os reparos tiveram início ainda no final da tarde de quinta-feira (06), porém, outra equipe, esta que ele faz parte, chegou nesta sexta-feira (07) pela manhã para continuar a manutenção e que em uma hora a energia estaria restabelecida nos quatro quarteirões que ficaram desabastecidos.

Batista informou ainda que houve a necessidade de aguardar os serviços da Prefeitura, referente à remoção da árvore de grande porte que caiu sobre a fiação, por isso, o serviço se estendeu por mais tempo.

Para acompanhar em tempo real o mapa atualizado por falta de energia na área de concessão da Enel São Paulo, acesse o link https://www.enel.com.br/content/dam/enel-br/pt-saopaulo/fornecimento/Informacoes_SP_PDF.pdf.