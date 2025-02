Governo federal libera recurso para 13 cidades afetadas por desastres naturais

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou, nesta sexta-feira (7), o repasse de R$ 5.515.544,96 a 13 cidades brasileiras atingidas por desastres naturais. As portarias com os repasses foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Confira abaixo:

Carmo da Mata (MG) – R$ 712.878,00

– Formiga (MG) – R$ 477.712,90

– Nova Bassano (RS) – R$ 185.381,93

– Sobradinho (RS) – R$ 1.581.520,00

– Tupandi (RS) – R$ 361.900,00

– Santa Maria da Serra (SP) – R$ 585.228,00

– Confresa (MT) – R$ 79.614,80

– Morretes (PR) – R$ 21.568,00

– Uirapuru (GO) – R$ 336.600,00

– São João do Manteninha (MG) – R$ 62.230,00

– Governador Celso Ramos (SC) – R$ 44.800,00

– Nova Bréscia (RS) – R$ 316.111,33

– Colinas (RS) – R$ 750.000,00

Os valores destinados a cada município são definidos por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre e número de desabrigados e desalojados, entre outros parâmetros.

Como solicitar recursos

Municípios que tiverem o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao MIDR para ações de defesa civil. As solicitações devem ser realizadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A partir dos planos de trabalho enviados, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e valores propostos. Após a aprovação, os repasses são formalizados por meio de portaria no DOU, liberando os valores correspondentes.

Capacitação para agentes de defesa civil

A Defesa Civil Nacional também oferece uma série de cursos a distância para capacitar e qualificar agentes municipais e estaduais no uso do S2iD. O objetivo é preparar os profissionais das três esferas de governo para responderem de forma eficiente às situações de emergência.