Governo Federal lança iniciativas inclusivas e impactantes para melhorar a vida de pessoas com deficiência no Brasil

O compromisso do Governo Federal com a inclusão social e o acesso a serviços de qualidade para pessoas com deficiência tem sido reforçado através de diversas iniciativas conduzidas pelo Ministério da Saúde. Neste Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, destacam-se avanços significativos como a ampliação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e a criação de novos Centros Especializados em Reabilitação (CERs). Essas ações são parte integrante do novo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conhecido como Viver sem Limite.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, sublinhou que o programa Novo Viver sem Limite, uma ação interministerial robusta, conta com mais de R$ 2 bilhões direcionados exclusivamente à saúde. Na primeira seleção do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foram incluídas 23 oficinas ortopédicas e 30 centros especializados em reabilitação. Além disso, a formação profissional tem recebido um impulso significativo com o lançamento de cursos de especialização e novos incentivos para apoio ao transporte sanitário adaptado e cuidado das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Arthur Medeiros, coordenador-geral de Saúde da Pessoa com Deficiência, destacou os avanços na expansão e fortalecimento da rede de cuidados. “Por meio das ações interministeriais alinhadas ao Viver Sem Limite, estamos focados em garantir direitos e acesso a serviços que realmente atendam às necessidades dessa população”, afirmou Medeiros. Ele enfatizou ainda a importância de levar esses serviços para regiões onde há carência assistencial, garantindo que as pessoas com deficiência tenham acesso próximo e facilitado aos cuidados necessários.

A gestão eficiente de recursos e políticas públicas especializadas tem sido crucial para esses avanços. Com campanhas contínuas nas redes sociais, o governo também busca conscientizar a população sobre os efeitos negativos do capacitismo, promovendo uma sociedade mais inclusiva e justa para todos.