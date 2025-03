Governo Federal lança guia para uso equilibrado de telas por crianças e adolescentes

O Governo Federal disponibilizou um novo material informativo voltado para o uso saudável, equilibrado e seguro de telas e dispositivos digitais por crianças e adolescentes. O Crianças, Adolescentes e Telas – Guia sobre Usos de Dispositivos Digitais reúne recomendações para diferentes setores da sociedade, incluindo famílias, escolas, empresas, serviços de saúde e assistência social, além de governos e o sistema de justiça.

O guia faz parte de uma plataforma multimídia e conta com diversos recursos para facilitar o acesso às informações e diretrizes propostas. No press kit digital, é possível encontrar:

📄 Guia em PDF com orientações detalhadas;

com orientações detalhadas; 📊 Resumo executivo destacando os principais pontos do material;

destacando os principais pontos do material; 📰 Release com informações gerais sobre a iniciativa;

com informações gerais sobre a iniciativa; 🎥 Vídeo explicativo sobre o conteúdo e a importância do guia;

explicativo sobre o conteúdo e a importância do guia; 🖼 Banco de imagens para uso em divulgação.

A iniciativa busca conscientizar e orientar a sociedade sobre os impactos do uso excessivo de telas na infância e adolescência, promovendo um equilíbrio entre o mundo digital e as demais atividades essenciais para o desenvolvimento saudável dos jovens. Além disso, o material apresenta sugestões de boas práticas e estratégias para garantir a segurança no ambiente digital, prevenindo riscos como exposição a conteúdos inadequados e cyberbullying.

A plataforma multimídia que abriga o guia também traz conteúdos interativos e acessíveis, permitindo que diferentes públicos possam se informar e aplicar as recomendações de forma prática. Com essa ação, o Governo Federal reforça a importância do debate sobre o uso consciente da tecnologia e a necessidade de um olhar atento para os impactos da digitalização na formação das novas gerações.

Confira o Guia abaixo: