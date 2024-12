Governo Federal lança campanha de conscientização sobre segurança e respeito em aeroportos

O Governo Federal, através da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), anunciou uma nova campanha intitulada “Embarque Numa Boa: segurança e respeito em cada inspeção“, que ocorrerá durante os meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Esta iniciativa tem como foco principal a conscientização dos passageiros sobre os procedimentos de inspeção de segurança nos aeroportos do Brasil, além de promover a identificação de situações relacionadas ao racismo e à discriminação.

Com a campanha, a Anac visa informar o público sobre as etapas que compõem a inspeção de segurança, incluindo o uso de pórticos detectores de metais, máquinas de raio-x para malas e mochilas, e a seleção aleatória de passageiros para revistas manuais. O material disponibilizado trará orientações específicas para o tratamento de crianças, animais de estimação e viajantes que necessitam de atendimento especial durante essas inspeções.

A campanha também se propõe a esclarecer quais são os procedimentos padronizados, permitindo aos passageiros reconhecerem práticas que possam ser abusivas ou fora do padrão estabelecido. Isso é fundamental para identificar casos de discriminação e garantir que todos os viajantes sejam tratados com equidade.

A Anac é responsável por definir as normas de segurança que devem ser seguidas pelos Agentes de Proteção da Aviação Civil (Apac), profissionais treinados e certificados conforme rigorosos padrões. Esses procedimentos são reconhecidos internacionalmente pela Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci), colocando o Brasil entre os países com os mais altos níveis de segurança no setor aéreo.

Além disso, a campanha reflete um compromisso em assegurar que todos os passageiros recebam tratamento respeitoso, independentemente de sua raça, gênero, religião ou aparência física. O projeto foi desenvolvido em colaboração com vários ministérios, incluindo o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres, o Ministério do Turismo, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e o Ministério dos Portos e Aeroportos, bem como concessionárias de aeroportos e companhias aéreas.

Para mais informações sobre a campanha “Embarque Numa Boa: segurança e respeito em cada inspeção”, os interessados podem acessar o hotsite dedicado à iniciativa, onde estão disponíveis detalhes adicionais sobre as ações que visam garantir um ambiente seguro e confortável para todos os viajantes.