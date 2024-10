Governo Federal lança a 2ª Semana Brasileira de Educação Midiática

Uma live especial realizada nesta terça-feira, 8 de outubro, anunciou detalhes de como vai funcionar a 2ª Semana Brasileira de Educação Midiática, evento realizado em parceria pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Ministério da Educação e Unesco, com apoio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

As atividades previstas para a Semana fortalecem habilidades de comunicação dos estudantes em temas como meio ambiente e mudanças climáticas, promoção do jornalismo de qualidade e direitos no ambiente digital.

A coordenadora-geral de Educação Midiática da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, Mariana de Almeida Filizola, assinalou que, durante a Primeira Semana Brasileira de Educação Midiática, no ano passado, foram mobilizados 54 mil alunos em 24 estados brasileiros. “Foi um movimento muito bonito e inédito”, destacou.

“Desta vez estamos trazendo algumas novidades. Por meio da página especial criada para a Semana, os interessados em participar podem acessar vários planos de aula feitos por parceiros da Secom e do MEC, disponibilizados gratuitamente. Além disso, há um repositório com vários conteúdos, como livros, vídeos e materiais que podem ser utilizados e estão organizados por temas”, complementou Mariana Filizola.

Ainda de acordo com Filizola, outra etapa oferecida à população é um formulário para que os interessados inscrevam suas atividades e informem o dia em que poderão participar. “Se eu sou uma professora de Boipeba, na Bahia, e vou fazer uma atividade no dia 30, durante a semana, eu coloco o nome da atividade que vou fazer, quantos alunos vão estar envolvidos e onde fica minha escola e minha comunidade”, exemplificou.

“O principal convite é fazer ações na sua cidade, na sua escola, na sua comunidade. Movimente essa temática no lugar onde você vive, porque é uma temática que muitas pessoas começaram a entender a importância só nos últimos anos, a partir dos desafios que enfrentamos no ambiente digital, quando o assunto é integridade da informação”, explicou Mariana.



ENEC — A chefe de projetos da Coordenação-Geral de Tecnologia e Inovação do Ministério da Educação, Larissa Ebeling, sublinhou que a iniciativa dialoga diretamente com a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), lançada pelo MEC no ano passado. “Esse destaque é especial porque a Enec é feita em colaboração com o sistema de ensino do país. Visa garantir a conectividade para fins pedagógicos em todas as escolas públicas da educação básica , com uma educação voltada para a cidadania digital. Ou seja, não é meramente a conectividade em si, física, com aparelhos e equipamentos, mas que permita realizar atividades pedagógicas intencionais mediadas por recursos tecnológicos e que isso prepare os estudantes para que desempenhe m e atuem no mundo digital de maneira segura e responsável”, frisou Ebeling.

Para Adauto Soares, coordenador do Setor de Comunicação e Informação da Unesco Brasil, é satisfatório e importante o tema da alfabetização midiática e informacional ser discutido pelo Governo Federal. “Para nós, o tema tem sido debatido e trabalhado em fóruns internacionais, em todos os continentes, e não tem sido fácil trabalhar essa agenda, que tem muitos desafios, mas que a gente vê, no Brasil, sendo muito bem endereçada. Uma forma de a gente perceber isso é justamente com a Segunda Semana Brasileira de Educação Midiática”, reforçou.

Anderson Passos, dirigente municipal de Educação de Aratuípe (BA) e representante da Undime reafirmou a importância das experiências que já vem sendo realizadas pelo país. “A mídia deve ser considerada de importância para o processo de ensino e aprendizagem. E rodando o Brasil a gente consegue perceber o quão importante tem sido as experiências que os municípios têm feito em relação à mídia na sala de aula”, ressaltou.

Roni Miranda Vieira, secretário de Educação do Paraná, representando o Consed, também saudou a importância do espaço de debate e destacou a necessidade de se trabalhar de forma conjunta para promover um uso consciente das redes digitais pelos jovens, sem negar a importância e utilidade das tecnologias em salas de aula. “No Consed temos discutido muito buscar o uso dessa informação e o empoderamento dos nossos adolescentes no uso da tecnologia, principalmente nas mídias que eles têm à disposição”, pontuou o educador paranaense.

A Live desta terça foi um convite para incentivar inscrições na segunda edição da semana, marcada para o período entre 29 de outubro e 1° de novembro de 2024. A abertura presencial está marcada para o dia 29, no auditório do Ministério da Educação, em Brasília, a partir das 14h.

COMO PARTICIPAR — Se você é professor, estudante, integrante de organizações da sociedade civil, coletivos, participe organizando atividades na sua região, como oficinas, rodas de conversa e o que mais quiser propor. A inscrição de atividades pode ser feita a partir deste formulário no site da Secom. A partir disso, sua iniciativa fará parte de uma agenda nacional, ampliando o acesso à educação midiática em todas as partes do Brasil, e ajudando a construir um ambiente digital mais inclusivo, seguro e diverso.

OBJETIVO — O evento tem como objetivos celebrar e compartilhar iniciativas e boas práticas de educação midiática. Promove atividades que fortalecem habilidades de comunicação dos estudantes em temas essenciais, como meio ambiente e mudanças climáticas, promoção do jornalismo e direitos no ambiente digital.

PROGRAMAÇÃO — Na programação, estão previstas mesas de discussão, oficinas digitais de práticas de educação midiática, painéis sobre o papel da comunicação pública na promoção da educação midiática e sobre como identificar o jornalismo de qualidade, além de espaços de discussão com parceiros da França e do Reino Unido.

HISTÓRICO — No ano passado, mais de 400 iniciativas foram realizadas simultaneamente, em 24 estados, com público potencial de 54 mil pessoas. A Semana Brasileira ocorre simultaneamente ao evento global da Unesco sobre Alfabetização Midiática e Informacional, o que fortalece a conexão do Brasil com o debate internacional.