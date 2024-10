Governo Federal e Google firmam parceria para ampliar acesso ao Ligue 180

Uma parceria do Governo Federal com o Google vai facilitar o acesso a serviços de apoio a vítimas de violência doméstica na plataforma de pesquisa, tornando mais acessível as informações sobre como buscar ajuda nesses casos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 10 de outubro, no Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, e faz parte de uma série de iniciativas que vêm sendo feitas desde 2023 para a reestruturação e ampliação dos serviços do Ligue 180.



Com o novo recurso, quando a pessoa pesquisar por termos relacionados a violência contra a mulher, como “ajuda violência contra mulher” e “ajuda violência doméstica”, os resultados na busca do Google mostrarão os canais de atendimento e links para a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, coordenado pelo Ministério das Mulheres.



“É mais um passo importante para o enfrentamento à violência contra a mulher, sendo o Google um parceiro estratégico para potencializar a divulgação do Ligue 180 e suas formas de acesso”



Ellen dos Santos Costa

Coordenadora-geral do Ligue 180



Coordenadora-geral do Ligue 180, Ellen dos Santos Costa afirma que essa parceria com a empresa de serviços online é fundamental para auxiliar na divulgação do canal de atendimento às mulheres. “É mais um passo importante para o enfrentamento à violência contra a mulher, sendo o Google um parceiro estratégico para potencializar a divulgação do Ligue 180 e suas formas de acesso”, afirma.



Ela destaca que as informações aparecerão no topo da pesquisa e são confiáveis. “Temos agora um grande reforço enquanto ação de prevenção à violência e combate à desinformação, em que o buscador do Google estará fornecendo informações verificadas e confiáveis sobre o Ligue 180 no topo dos resultados de pesquisas sobre conteúdos relacionados à violência contra a mulher”, ressalta.



A líder de Parcerias Estratégicas de Impacto Social para a Busca do Google na América Latina, Luisa Phebo, enfatizou que auxiliar as mulheres a encontrarem suporte rápido é uma das missões da empresa. “A violência doméstica é um grave problema social que requer uma resposta coletiva e, por isso, no Google continuamos trabalhando para disponibilizar essas ferramentas no Brasil e onde quer que estejamos presentes. Ajudar as vítimas a encontrar rapidamente um contato para suporte faz parte da nossa missão de tornar a informação universalmente acessível”, explicou.



LIGUE 180 — A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, coordenado pelo Ministério das Mulheres, é um serviço gratuito do Governo Federal que oferece informações sobre direitos e serviços, além de registro e encaminhamento de denúncias de violência contra as mulheres. A Central funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo feriados.



Entre as ações lançadas desde o ano passado, estão o lançamento do atendimento exclusivo via WhatsApp pelo número (61) 9610-0180, a retomada das capacitações das mais de 200 atendentes da Central para o atendimento humanizado e profissional, o lançamento do Painel Ligue 180, com informações atualizadas dos mais de 2,5 mil serviços que compõem a Rede de Atendimento à Mulher em situação de violência, entre outras ações.



10 DE OUTUBRO — Em 1980, um grupo de mulheres reuniu-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, no dia 10 de outubro, para protestar contra o aumento dos crimes de gênero em todo o país. Desde então, a data passou a ser conhecida como o “Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher”, convidando toda a sociedade brasileira a denunciar e prevenir os casos de violência de gênero no país, incentivando também as vítimas a buscarem apoio e orientação profissional.