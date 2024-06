Governo Federal entrega 30 ambulâncias e mil computadores para o Rio Grande do Sul

Em visita ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 14 de junho, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, entrega 30 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) para os municípios atingidos pelas fortes chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul. Além disso, a ministra anuncia a chegada de mil computadores, que serão encaminhados a Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e hospitais das cidades afetadas. Serão contempladas 365 unidades de saúde de 142 municípios. Os equipamentos são fundamentais nesse período de restauração das unidades.

As ambulâncias chegaram ao estado na última quarta (12) e serão distribuídas para 25 municípios: Agudo, Alvorada, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Camaquã, Candelária, Canoas, Encantado, Encruzilhada do Sul, Esteio, Faxinal do Soturno, Gramado, Itaqui, Jaguarão, Lajeado, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santa Rosa, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Sinimbu, Taquara e Triunfo. Cada região receberá uma unidade, cada, com exceção de Canoas e Porto Alegre, com dois e cinco veículos, respectivamente.

Ainda em relação à assistência e reestabelecimento dos serviços de saúde no território gaúcho, o secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, destaca a importância da aquisição dos computadores, que partiu de uma iniciativa da Secretaria de Informação e Saúde Digital (Seidigi) do Ministério da Saúde. “Esses equipamentos são fundamentais nesse período de restauração das unidades que já têm condições de reiniciar as suas atividades após as enchentes”, declarou.

RECURSOS PARA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE – Na quarta-feira (12), foi publicada a Portaria GM/MS 4.306, que autoriza o repasse de mais R$ 32 milhões ao Rio Grande do Sul e municípios, em parcela única, para custear 594 leitos.

Além disso, na última semana, a ministra Nísia havia anunciado a abertura de 799 leitos – 679 clínicos e 120 pediátricos – além das habilitações de serviços de hemodiálise, recursos para ações de vigilância em saúde e para o custeio de serviços de média e alta complexidade.

No total, o Governo Federal liberou R$ 269,3 milhões para o estado, que serão custeados com recursos do crédito extraordinário oriundo da Medida Provisória (MP) 1.218 de 11 de maio de 2024.

Até o momento foram aplicados R$ 1,8 bilhão para assistência em saúde no Rio Grande do Sul, considerando o total já alocado do orçamento do Ministério da Saúde:

R$ 282 milhões já repassados;

R$ 931,8 milhões em créditos extraordinários de custeio disponibilizados para o Ministério da Saúde por meio da MP 1.218/24;

R$ 146 milhões em habilitações MAC já feitas;

R$ 63 milhões em repasses emergenciais;

R$ 39 milhões em antecipações da assistência farmacêutica;

R$ 31,9 milhões em antecipações do Piso da Enfermagem;

R$ 76,3 milhões em investimentos do PAC;

R$ 557,6 milhões de emendas parlamentares pagas.