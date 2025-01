Governo discute estratégias para reduzir preços dos alimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira, 24 de janeiro, com ministros para discutir estratégias a fim de conter a alta dos alimentos. Durante o encontro, foram avaliadas possíveis medidas, como a redução da alíquota de importação de alimentos que estiverem com preços mais elevados no mercado interno em relação ao mercado internacional.

Ministro Rui Costa Reafirma Posicionamento Contra Medidas Intervencionistas

“Quero reafirmar taxativamente: nenhuma medida heterodoxa será adotada, não haverá congelamento de preço, tabelamento, fiscalização, não terá rede estatal de supermercado ou de lojas para vender produtos, isso não existe, isso sequer foi apresentado nesta reunião ou em qualquer outra”, afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante o encontro.

Ele destacou que o governo buscará agir dentro dos parâmetros convencionais de mercado, como a redução da alíquota de importação para produtos que tenham preços internos mais elevados. “Não justifica nós estarmos com preços acima do patamar internacional, já que o Brasil se constitui como um dos maiores produtores de alimentos de grãos do mundo”, explicou.

Expectativas para 2025: Supersafra Pode Ajudar na Redução de Preços

O governo espera uma melhora no cenário econômico devido ao aumento da produção agrícola previsto para este ano. Rui Costa afirmou que o impacto positivo da supersafra contribuirá para a redução dos preços. “A expectativa é extremamente positiva de uma supersafra este ano. A nossa expectativa é que, na lei de mercado, uma maior oferta leve a um menor preço”, argumentou.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também apontou que o Brasil se consolida como um grande produtor de alimentos, e que em 2025 a produção pode estabilizar os preços. “É importante dizer que o presidente determinou que a gente já comece a discutir medidas de estímulo, um novo Plano Safra que estimule mais, principalmente os produtos que chegam à mesa da população. E é a partir disso então que nós vamos nos debruçar”, afirmou Fávaro.

Incentivo à Produção de Alimentos Essenciais e Diálogo com o Mercado

A pedido do presidente Lula, o governo dará maior atenção à definição de políticas públicas e recursos já existentes para estimular a produção de alimentos essenciais, com foco na cesta básica. Rui Costa afirmou que o governo irá dialogar com os produtores, supermercados e frigoríficos para reduzir os preços e aumentar a produção.

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ressaltou que o governo tem trabalhado para apoiar os produtores com crédito acessível e barato, além de aumentar a produtividade dos agricultores, para que os alimentos cheguem mais baratos à mesa dos brasileiros. “O segundo esforço é concentrar na produção de alimentos da cesta básica”, afirmou Teixeira.

Comodities e Crescimento da Exportação Brasileira

O ministro Rui Costa também falou sobre o impacto do mercado global e o preço das commodities no comércio de alimentos. Ele destacou o crescimento do Brasil como fornecedor de alimentos processados, o que traz benefícios ao país. “O Brasil se tornando o supermercado do mundo é positivo, pois gera emprego e permite que exportemos alimentos processados para o mundo inteiro”, declarou.