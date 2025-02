Governo de SP realiza regularização fundiária em territórios quilombolas no Vale do Ribeira

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta quinta-feira (20), no Palácio dos Bandeirantes, títulos fundiários a territórios quilombolas localizados em Eldorado e Iporanga, no Vale do Ribeira. Cerca de 50 famílias foram beneficiadas com os títulos de propriedade, que vão garantir direitos, preservação cultural e acesso a políticas estaduais de incentivo à produção agrícola.

Os títulos de propriedade foram entregues às associações dos remanescentes das comunidades Pedro Cubas de Cima (Eldorado) e Praia Grande (Iporanga). Com as entregas, que regularizaram cerca de 3,5 mil hectares de terras, o estado de São Paulo passa a ter 11 comunidades quilombolas regularizadas. Atualmente, há 36 territórios quilombolas reconhecidos em terras públicas estaduais.

“Hoje entregamos mais alguns títulos e ninguém vai ficar sem regularização fundiária no estado de São Paulo. Faremos a regularização integral, porque o título é a esperança e a prosperidade. Sei que esperaram muito por isso, mas, assim como vocês, outros vão receber também, porque isso significa segurança jurídica”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

A região do Vale do Ribeira concentra o maior número de comunidades reconhecidas. São 29 nos municípios de Eldorado, Iporanga, Jacupiranga, Itaóca, Cananeia, Iguape, Registro, Miracatu e Barra do Turvo. As demais ficam nos municípios de Salto de Pirapora, Itapeva, Ubatuba, Capivari e Itatiba.

Incentivo fiscal

O Governo de São Paulo também renovou até 31 de dezembro de 2026 os incentivos fiscais do ICMS para 17 cadeias produtivas do agronegócio:

Mudas e plantas ornamentais

Borracha natural

Trigo

Ovos

Aves

Pecuária de corte

Hortifrutigranjeiros

Algodão

Amendoim

Laranja

Gado PO

Arroz

Feijão

Carne suína

Viticultura

Etanol

“A prorrogação dos benefícios fiscais do ICMS assegura estabilidade, previsibilidade e melhores condições de competitividade para produtores e indústrias dos seguintes setores”, destacou o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai.

Nosso Agro Tem Força

O pacote de medidas também inclui investimentos de R$ 161,2 milhões destinados a dois programas: