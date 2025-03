Governo de SP realiza Mutirão de Mamografias em Taboão da Serra

Em homenagem ao Mês das Mulheres, o Hospital Geral de Pirajussara, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em parceria com o município de Taboão da Serra, está promovendo um mutirão de mamografias para ampliar o acesso à prevenção do câncer de mama. A ação oferece 200 exames extras até o dia 31 de março, para mulheres da região.

O mutirão, que começou no início deste mês, visa garantir que mais mulheres possam realizar o exame de mamografia de forma acessível e gratuita. Estão sendo realizados 10 exames adicionais por dia, com agendamento prévio por meio do Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp). Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Hospital Geral de Pirajussara.

Além de promover o diagnóstico precoce, a ação busca reforçar a importância da prevenção, proporcionando para as mulheres da região uma oportunidade de cuidar da saúde de forma eficaz. A ação destaca a importância de fortalecer a luta contra o câncer de mama e incentivar as mulheres a realizar o exame de mamografia regularmente.

Os agendamentos para os exames de mamografia foram organizados com o suporte das equipes de saúde da Secretaria de Saúde do município de Taboão da Serra, que colaboraram em viabilizar a logística e garantir a máxima abrangência possível.