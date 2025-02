Governo de SP investiu mais de R$ 1 bilhão em São Sebastião após temporal de 2023

O Governo de São Paulo investiu mais de R$ 1 bilhão em São Sebastião, no Litoral Norte paulista, depois dos temporais que deixaram 65 mortes na região em fevereiro de 2023. As ações tiveram impacto desde o atendimento emergencial e suporte às famílias afetadas até recuperação ambiental e prevenção contra novos desastres.

Habitação

Para atender famílias que perderam suas casas no temporal e evitar que elas voltassem a ficar expostas em áreas de risco, o Governo de SP entregou 704 moradias em dois conjuntos habitacionais: Baleia Verde e Maresias, totalizando R$ 260 milhões em investimentos. Estão em obras ainda 256 unidades em Topolândia, com mais R$ 68,9 milhões.

Com as novas moradias em São Sebastião, a palavra-chave para as famílias afetadas pelo temporal de 2023 é esperança. “Foi satisfatório ver que não ficamos desamparados e tínhamos um lugar novo para chamar de nosso e reconstruir a vida”, diz Eliane Andrade de Oliveira, moradora do Baleia Verde e uma das pessoas afetadas pelos deslizamentos na Vila Sahy, a mais atingida no temporal.

Prevenção em São Sebastião

Imediatamente após as chuvas em São Sebastião, a Defesa Civil disponibilizou R$ 7 milhões para serviços emergenciais nos municípios afetados. O monitoramento das áreas de risco foi reforçado com investimentos em sirenes de alerta, radar meteorológico e sistema de monitoramento por satélite. O radar meteorológico teve investimento de R$ 10 milhões e a implantação das sirenes, R$ 800 mil. O governo realizou ainda quatro treinamentos simulados e também uma gincana com crianças do 5°ano de três escolas, capacitando 561 pessoas no total.

Presidente da Associação de Moradores da Vila Sahy (Amovila), João Bosco de Oliveira Silva conta que a efetividade da tecnologia contou com o apoio da população local. “A população se sente mais segura com o novo sistema de prevenção”, disse.

Meio ambiente

A recuperação ambiental foi também um grande ponto de atenção do Governo de São Paulo em São Sebastião. A administração paulista investiu em inovação para acelerar o processo de reflorestamento das áreas de encosta atingidas por fortes chuvas de 2023. Até agora, técnicas como a implementação de hidrossemeadura, biomantas e o uso de drones espalharam 134 milhões de sementes na região pelo projeto “Restaura Litoral Norte”. São mais de 200 hectares em processo de reflorestamento, o equivalente a mais de 280 campos de futebol.

O investimento para estabilizar encostas e conter erosão é importante para evitar novos acidentes com deslizamento de terras. O investimento da Fundação Florestal no processo de recuperação e estabilização do solo até agora é de R$ 908 mil. Paralelo a este trabalho técnico, o Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) atuou desde o suporte à Defesa Civil até em projetos de orientação à população e monitoramento costeiro.

Educação

A Escola Estadual Plínio Gonçalves, em Juquehy, foi parcialmente destruída durante o temporal em São Sebastião. Ela foi totalmente reconstruída pelo Governo de São Paulo em tempo recorde, recebendo R$ 13,1 milhões em investimentos. A reconstrução ergueu no bairro uma escola-modelo, premiada por ter um projeto arquitetônico inovador e moderno.

O projeto arquitetônico trouxe conceito aberto, com paredes de vidro entre as salas. O resultado foi positivo. “Somos uma escola-piloto, mais aberta, com mais liberdade e tudo mais claro”, explicou a professora Vanice Aparecida Carvalho de Menezes, vice-diretora da instituição. Ela conta que o impacto da boa estrutura é direto no aprendizado. Leia aqui sobre como a “nova Plínio” se tornou uma escola-modelo, com alunos engajados e conscientes na causa ambiental.

Outras ações

Entre as várias ações, também foi lançada uma campanha para fomentar o turismo na região, com crédito facilitado disponibilizado pela Desenvolve SP e diversas outras ações de apoio econômico e turístico, totalizando investimentos significativos na recuperação e revitalização das áreas afetadas. A agência disponibilizou R$ 583 milhões em crédito de apoio aos afetados pelas chuvas em 2023.

Com investimento de R$ 29 milhões, as obras realizadas pela Sabesp aumentaram o índice de cobertura de abastecimento de água em São Sebastião para 95%, beneficiando diretamente cerca de 30 mil pessoas. As intervenções incluem a implantação do Sistema de Abastecimento, que abrange diversas localidades, como Vila Sahy, Barra do Sahy, Baleia, Camburi Praia, Camburi Sertão Cacau, Baleia Verde e Baleia CDHU.

Durante a tragédia, o Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo (DER) realizou a remoção de barreiras e a limpeza das pistas, permitindo a circulação segura de veículos e o transporte de suprimentos para as áreas afetadas. Desde então, o órgão concluiu nove intervenções ao longo dos trechos da SP 055 afetados pelas fortes chuvas daquele período.

No total, foram investidos R$ 108,6 milhões na contratação de obras e serviços emergenciais de limpeza e desobstrução da via, reconstrução da pista e acostamento, implantação de muros de contenção, serviços de proteção de talude, além de projetos de drenagem em pontos vulneráveis identificados pelas equipes técnicas.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento lançou linhas de financiamento emergenciais. Uma delas, ainda em fevereiro de 2023, disponibilizou uma linha de crédito de até R$ 3 milhões, beneficiando 61 produtores ou pescadores.

Além disso, uma série de iniciativas foi implementada para promover o desenvolvimento sustentável na região, como o investimento de R$ 60 mil na implantação do modelo Cozinhalimento Pescado, inaugurado em agosto de 2023, e a criação de uma nova linha de crédito pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), que atendeu a 117 produtores e pescadores, liberando cerca de R$ 12 milhões. Também foi disponibilizada uma linha de crédito de R$ 2 milhões para os produtores rurais afetados pelas chuvas.