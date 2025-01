Governo de SP investe R$ 10 milhões na revitalização do Hospital Estadual de Diadema

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) anunciou mais de R$ 270 milhões para a recuperação e modernização da estrutura física de 30 hospitais e unidades de saúde estaduais da região metropolitana. O Hospital Estadual de Diadema, no Grande ABC, receberá mais de R$ 10 milhões para a revitalização da fachada e área de acolhimento, para garantir mais conforto aos pacientes e funcionários.

“Nosso compromisso é com uma saúde pública cada vez mais eficiente e humanizada, atendendo mais e melhor ao cidadão paulista. Com essas obras no Hospital Estadual de Diadema, temos certeza de que o paciente será impactado positivamente no atendimento recebido na unidade”, ressaltou Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde.

Entre as mudanças anunciadas estão: nova pintura, instalação de novo painel na recepção, substituição de pisos, rodapés e portas, e troca de laminados.

Após a conclusão da contratação da empresa responsável, o recurso será disponibilizado para a execução das obras de recuperação, padronização e reabilitação das estruturas físicas dos hospitais, com o prazo de execução de 12 meses.

Impacto na região metropolitana

Na região Norte, a Pasta vai investir R$ 40 milhões para as obras: Hospital Geral de Taipas, no Hospital de Vila Penteado, no Conjunto Hospitalar do Mandaqui e no Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

A região Leste receberá R$ 92 milhões para as reformas de 11 unidades: Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia São Miguel (IPGG), Hospital Geral de Guaianases, Hospital Geral de São Mateus, Hospital Infantil Cândido Fontoura, Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, Hospital Regional Ferraz de Vasconcelos, Hospital Estadual de Sapopemba, Instituto Clemente Ferreira, Hospital Geral de Itaim Paulista, Hospital Geral de Itaquaquecetuba e Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Mello.

Na região Sul, serão 10 unidades que receberão o repasse de R$ 98 milhões. São elas: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Hospital Infantil Darcy Vargas, Hospital Heliópolis, Hospital e Maternidade Interlagos, Unidade Recomeço Helvétia, Hospital Estadual de Diadema, Hospital Estadual de Grajaú, Hospital Geral de Pirajussara, Hospital Transplantes Brigadeiro e Hospital Geral de Pedreira.

Com investimento de R$ 39 milhões, a região Oeste receberá obras em cinco unidades: Hospital Regional de Osasco, Hospital Geral de Carapicuíba, Hospital Geral de Itapevi, CAISM Franco da Rocha e o Hospital Estadual de Francisco Morato.