Governo de SP investe mais de R$ 76 milhões e entrega 55 obras em escolas do ABC

O Governo de São Paulo entregou 951 obras em escolas e creches entre janeiro de 2023 e fevereiro deste ano. Essas unidades atendem diariamente a mais de meio milhão de alunos de 274 cidades paulistas. Nessas entregas, foram investidos mais de R$ 800 milhões. No ABC, foram investidos R$ 76,3 milhões em 55 obras.

No estado, as intervenções em prédios escolares podem ser executadas de duas formas: controladas e acompanhadas pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE, órgão responsável pelas obras da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), ou por meio de convênios com as prefeituras.

Além da construção e reformas completas de creches e escolas estaduais, há ainda reformas de quadras, cozinhas, refeitórios e salas de aula, além da revitalização de fachadas, intervenções em telhados e adequações para acessibilidade.

O presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, Jean Pierre Neto, destaca que, para este ano, estão previstas outras 2.000 obras em unidades escolares no estado. “Esse número é uma meta que temos para o ano de 2024 e é uma meta totalmente atingível. A gente já está com aproximadamente mil obras em andamento, 615 em fase de contratação e outras várias em fase preparatória para a licitação”, explica.

Na comparação com o ano de 2022, apenas em 2023 houve aumento de 54% no total de entregas pelo Governo do Estado e de cerca de 64% no aporte financeiro.

Nos primeiros 14 meses de gestão, o Governo do Estado de São Paulo entregou 31 creches, com orçamento de mais de R$ 55 milhões. Com essas unidades, foram criadas quase 4 mil novas vagas.