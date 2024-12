Governo de SP inaugura obras de modernização de estrada em Birigui

O governador Tarcísio de Freitas entregou neste sábado (21) obras de modernização da Estrada Vicinal BGI 140, em Birigui, no noroeste paulista. Administrada pela prefeitura, a estrada liga os bairros rurais de Birigui à Rodovia SP 461, que é um importante corredor logístico da região, especialmente como rota de escoamento da produção agropecuária e industrial.

As melhorias, que contaram com investimento total de R$ 23,3 milhões, facilitarão o transporte da população local, assim como de mercadorias, especialmente no período de chuvas, permitindo a circulação com mais conforto e segurança.

“É uma vicinal importante para o nosso agronegócio. Birigui é uma região produtora de grãos, de soja, de sorgo, e agora os nossos produtores vão contar com essa estrada, vão contar com esse alívio”, disse o governador.

Os serviços no trecho de 13,3 quilômetros, que passa pelos bairros Goulart e Moinho, foram realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e beneficiam 118 mil pessoas, além de terem criado mais de 300 postos de trabalho, entre diretos e indiretos, durante o período de obras.

“O DER fecha o ano com muitas entregas pelo interior de São Paulo, investindo na modernização de nossas rodovias para garantir segurança e conforto aos usuários”, disse Sergio Codelo, superintendente Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP).