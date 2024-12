Tarcísio de Freitas defende “tolerância zero” contra corrupção na polícia

Na terça-feira, 17 de outubro, quatro policiais civis do Estado de São Paulo foram detidos após denúncias apresentadas pelo empresário Vinicius Gritzbach, que foi assassinado no mês passado, logo após deixar o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Esta ação é parte de um contexto mais amplo de investigações sobre corrupção e milícias envolvendo agentes da lei na região.

No dia anterior, uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), juntamente com as corregedorias da Polícia Militar e da Polícia Civil, resultou na prisão de cinco policiais militares acusados de extorquir vendedores ambulantes estrangeiros na área do Brás, caracterizando a formação de uma milícia local.

Em resposta a esses incidentes, o governador paulista Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos, afirmou que sua administração manterá uma postura de “tolerância zero” em relação a qualquer policial que se envolva em atividades criminosas ou que mantenha vínculos com organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC). Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 18 de outubro, o governador enfatizou a necessidade de punir desvios de conduta dentro das forças policiais.

“O desvio de procedimento será severamente punido. A corrupção é inaceitável e não iremos encobrir qualquer ato ilícito. As sanções serão aplicadas tanto na esfera administrativa quanto penal”, declarou Tarcísio, ressaltando que medidas rigorosas estão sendo tomadas para garantir a integridade das instituições.

O governador também apresentou um balanço dos dois anos de sua gestão, onde destacou um esforço significativo em aumentar o efetivo policial do estado. De acordo com suas declarações, foram incorporados 7.869 novos agentes às forças de segurança, representando o maior crescimento no número de profissionais em 14 anos.

A segurança pública na capital paulista tem mostrado resultados positivos, com uma redução contínua nos índices de roubos e furtos nos últimos 19 meses. Tarcísio atribui essa melhora à intensificação do policiamento com a adição de 400 agentes e à criação de quatro novas bases comunitárias. Além disso, ele destacou que este ano registrou o menor número de homicídios dolosos e roubos em geral nos últimos 24 anos.

“É fundamental reconhecer o excelente trabalho das nossas polícias. Em 2024, realizamos 168.000 prisões, recuperamos 42.000 veículos roubados e apreendemos quase 200 toneladas de entorpecentes”, enfatizou o governador. Ele complementou que as forças policiais atendem a cerca de 30 milhões de chamadas por ano, demonstrando a dedicação dos profissionais envolvidos em proteger a sociedade paulista.