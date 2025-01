Governo de SP executa 99,78% dos recursos da Lei Paulo Gustavo

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo executou 99,78% dos recursos recebidos provenientes da Lei Paulo Gustavo, equivalente a um total de R$ 378.219.952,60. Com isso, o Estado de São Paulo deve figurar nas primeiras posições na atualização do ranking final do Ministério da Cultura.

“Em dezembro, o maior índice de execução da lei era 99,3%. Considerando que batemos essa porcentagem, estamos orgulhosos em dizer que, praticamente, a totalidade dos recursos foi aproveitada. Recebemos R$ 357.575.060,50 e, com os rendimentos, entregamos mais de 378 milhões para o Estado”, celebra Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Por meio da Lei Paulo Gustavo, o Estado de São Paulo apoiou 877 projetos. Destes, 368 projetos foram de audiovisual, sendo lançados 16 editais para o setor, e 509 em outros segmentos culturais, de um total de oito editais. O valor médio foi de R$ 387,8 mil por projeto.