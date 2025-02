Governo de SP entrega nova unidade de Casas Terapêuticas na Lapa, capital

O Governo de São Paulo entregou, nesta quinta-feira (20), uma nova unidade do serviço de acolhimento terapêutico na modalidade Casas Terapêuticas, no distrito da Lapa, zona oeste da capital paulista. O evento contou com a participação do vice-governador, Felício Ramuth.

O serviço, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), é voltado para pessoas com transtornos pelo uso de substâncias (TUS) agravados pela vivência prolongada em situação de rua. O objetivo é a melhoria da qualidade de vida, com moradia e desenvolvimento da capacidade de autossustento. No caso da recém-inaugurada unidade Lapa, o atendimento será exclusivo para mulheres e para o público LGBTQIA+.

O vice-governador, Felício Ramuth, elogiou o trabalho realizado pela SEDS por meio da Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas (COED). “É um trabalho multidisciplinar, que envolve outras secretarias e, no caso específico do serviço entregue hoje, a Prefeitura de São Paulo. Então, quero agradecer pela parceria”, afirmou.

Já a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, destacou a importância do serviço, que traz uma abordagem humanizada e individualizada. “Esta inauguração é mais um passo importante para garantir a inclusão e a reintegração dessas pessoas na sociedade. Até o final do mês de março, vamos entregar mais três unidades deste serviço de Casas Terapêuticas. O compromisso da SEDS é com o cuidado, a proteção, a inclusão, o acolhimento dessa população vulnerável. Precisamos dar a essas pessoas condições para a retomada de sua autonomia.”

Com metodologia inovadora, as Casas Terapêuticas foram criadas para romper com quaisquer aspectos de institucionalização e garantir um processo de intervenção baseado em evidências científicas associada ao acolhimento em modelo residencial. Desde o início de 2023, a SEDS já entregou unidades em Santana, Vila Mariana, Santo Amaro e Cursino, na capital paulista, além dos municípios de Osasco e Guarulhos. A Casa Terapêutica do distrito Lapa terá custo anual de funcionamento em torno de R$ 2 milhões e capacidade de até 45 vagas.