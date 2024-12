Governo de SP e Sabesp investem R$ 15 bi para transformar o saneamento básico

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, juntamente com o CEO da Sabesp, Carlos Piani, divulgou nesta sexta-feira (6) no Parque Novo Mundo um audacioso plano de investimento que representa o maior aporte simultâneo já realizado pela Sabesp. Com um orçamento total de R$ 15 bilhões, o projeto visa aprimorar a infraestrutura de saneamento básico e beneficiará aproximadamente 8 milhões de cidadãos.

Durante o anúncio, o governador destacou a importância histórica deste momento, apontando para a meta de universalização do saneamento como uma prioridade para a gestão. “Hoje marca o início de uma jornada transformadora, onde a Sabesp não apenas ampliará sua capacidade operacional, mas também explorará novas tecnologias sustentáveis, como geração de energia a partir do lodo e produção de biometano. Isso posiciona a empresa na vanguarda internacional em soluções de saneamento“, declarou Tarcísio de Freitas.

Carlos Piani enfatizou que este investimento reforça o compromisso da Sabesp em oferecer serviços de alta qualidade à população paulista. “Nossa prioridade é a universalização, e as obras do IntegraTietê são cruciais para atingirmos esse objetivo, especialmente no que se refere à expansão das estações de tratamento de esgoto“, afirmou o CEO.

O IntegraTietê é um ambicioso programa que busca ampliar significativamente a coleta e tratamento de esgoto, contribuindo para a revitalização do Rio Tietê e seus afluentes. As iniciativas incluem a construção de 850 km de coletores tronco e interceptores, além da instalação de 550 km de redes coletoras. As estações existentes como ETEs ABC, São Miguel Paulista, Parque Novo Mundo e Barueri serão modernizadas e ampliadas, enquanto novas instalações estão previstas para Guarulhos, Caieiras e Perus.

A primeira fase deste projeto deverá ser concluída até dezembro de 2026 e conectará cerca de 1,5 milhão de imóveis à rede de saneamento básico, impactando positivamente mais de 5 milhões de habitantes em municípios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.

Entre as iniciativas destacadas está a ampliação da ETE Parque Novo Mundo, que verá sua capacidade aumentada mais do que o dobro – passando dos atuais 2,5 m³/s para 6,2 m³/s. Com um investimento estimado em R$ 1 bilhão, este projeto adotará tecnologias limpas que prometem reduzir significativamente o consumo energético e químico.

Além disso, o sistema Lodotudo ligará as ETEs Parque Novo Mundo e Barueri para centralizar o tratamento do lodo. Este investimento adicional de R$ 58 milhões visa melhorar a eficiência no gerenciamento dos resíduos sólidos.

Piani ressaltou que estas expansões reforçam o compromisso da Sabesp com melhorias na qualidade ambiental e na vida dos cidadãos paulistas. A recente desestatização da empresa permitiu antecipar metas importantes: garantir água potável e esgotamento sanitário para todos os paulistas até 2029 – quatro anos antes do previsto inicialmente –, elevando simultaneamente os padrões dos serviços prestados sem aumentar tarifas injustificadamente.

A supervisão do contrato pós-desestatização será realizada pela Unidade Regional de Serviços Sudeste (URAE-1), que já formou sete comitês técnicos regionais para apoiar a agência reguladora Arsesp na fiscalização e assegurar que todas as promessas contratuais sejam cumpridas. Natália Resende, secretária do Meio Ambiente e coordenadora da URAE-1, reiterou que a magnitude do investimento demonstra fielmente o comprometimento da Sabesp em cumprir suas obrigações contratuais após a desestatização.