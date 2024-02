Governo de SP destina R$ 90 milhões de seguro rural para produtores

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, disponibilizou R$ 90 milhões de Seguro Rural para socorrer produtores rurais prejudicados por adversidades climáticas.

O volume é recorde e pode ser acessado já a partir deste mês de fevereiro. A subvenção tem como objetivo amenizar os impactos das perdas de produção, especialmente de grãos, causadas pela seca e outras intempéries, além de disponibilizar recursos para custeios emergenciais.

O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, Guilherme Piai, esclareceu que a liberação do crédito é uma resposta do Governo do Estado diante das estimativas de quebra de safra. “Não temos tempo. Há produtores que podem ter perdas significativas e que afetam toda a cadeia da agroindústria”. complementou.

O Instituto de Economia Agrícola, órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, prevê uma quebra de cerca de 28% na produção de soja na atual safra. Nos últimos anos, São Paulo se tornou um importante produtor do setor, com destaque para regiões no sudoeste do estado, como Itapeva e Ourinhos, onde o crescimento de área plantada é de mais de 10% em três safras consecutivas. Além da soja, o IEA também estima perdas de 30% na safra do milho e de 22% na de amendoim.

A subvenção do Governo de SP tem teto de até R$ 25 mil do prêmio do seguro rural, podendo ser utilizado neste limite em quantas culturas/produções que desejar. Qualquer produtor prejudicado pode acessar o crédito e não há teto de renda.