Governo de SP aumenta em 37% os atendimentos à população em dois anos de gestão

O Centro de Integração da Cidadania (CIC), programa da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) do Governo do Estado de São Paulo, alcançou um marco histórico nos dois primeiros anos da atual gestão (2023/2024). Foram realizados mais de 3,7 milhões de atendimentos, distribuídos pelos 18 postos espalhados pela capital, Grande São Paulo, interior e litoral, representando um aumento superior a 37% em comparação aos 2,7 milhões de atendimentos registrados entre 2021 e 2022.

“O trabalho do CIC é fundamental para garantir que serviços essenciais cheguem às comunidades mais vulneráveis. Nosso objetivo é encurtar a distância entre o cidadão e seus direitos, promovendo inclusão social, dignidade e uma conexão direta com as políticas públicas”, destacou a coordenadora do programa, Tatiana Rached Campos.

O programa, que integra serviços públicos gratuitos em regiões de alta vulnerabilidade social, reafirma sua importância ao facilitar o acesso da população. Somente em 2024 foram oferecidos 64 serviços públicos de documentação, assistência social, assistência jurídica, serviços de saúde, empreendedorismo, benefícios de programas sociais, entre outros.

Também foram realizadas 98 ações de empregabilidade como seleção de vagas de emprego de diversas empresas nos CICs, Feira e mutirão de emprego, seleção do PAT, Rolê da Empregabilidade, Prefeitura Presente. Estas ações envolveram encaminhamentos de 57.061 candidatos às vagas de emprego.

Para o frequentador do CIC Guarulhos, Guilherme Oliveira Santos, de 22 anos, os serviços oferecidos atendem às necessidades da comunidade e proporcionam uma série de benefícios. “Em fevereiro do ano passado participei da Feira da Empregabilidade realizada no local e consegui uma oportunidade por meio dela”.

No caso do usuário do CIC Norte, Wellington Palmieri Donizete, de 28 anos, que frequenta o espaço desde 2011, as vantagens foram ainda maiores. “Foi lá que despertei minha paixão pela música, comecei aulas de violão e formei a banda ‘De um Jeito Casual’. O CIC também me ajudou com meu primeiro emprego, além de emitir meus documentos e apoiar iniciativas culturais, com o qual realizo saraus mensais. O espaço foi fundamental na minha formação como cidadão, e recomendo não só pelos serviços, mas pela importância cultural e social na nossa comunidade.”

O impacto do CIC vai além dos serviços formais. Cerca de 2,8 mil pessoas/mês, entre jovens e adultos participam de atividades como karatê, jiu-jitsu, capoeira, judô, boxe, futebol, ginástica, xadrez, bombeiro mirim, curso de português, atividade física para 3ª idade, música, entre outros.

Para a estudante Sarah Campos, de 24 anos, que já participou de três cursos oferecidos no CIC Guarulhos, Logística Básica (2022), Jovens Mobilizadores (2023) e Auxiliar Administrativo (2024), essas experiências transformaram sua vida e carreira. “Por meio dessas vivencias, foi possível perceber que somos mais capazes e podemos ir mais longe do que imaginamos. Meu conselho para quem vai começar: continue, porque o aprendizado abre caminhos incríveis.”

O morador de Ferraz de Vasconcelos, e frequentador da unidade na mesma região, Josivaldo Bezerra de Amorim, de 58 anos, pontou o bom atendimento que teve no local. “Sempre que venho aqui, sou muito bem atendido. O local oferece diversos serviços, desde oportunidades de emprego até suporte social, e tudo de forma gratuita. Não há preocupação financeira, apenas a resolução dos problemas, e, sempre consegui solucionar tudo o que precisei aqui.”

Cidadania Itinerante

O Projeto Cidadania Itinerante que consiste em levar serviços e atividades relacionadas ao CIC, além de orientação e acolhimento de denúncias dos Programas e Coordenadorias da SJC, para populações em regiões de vulnerabilidade social do Estado de São Paulo, por meio de 03 unidades móveis (02 vans e 01 ônibus), nos últimos dois anos de gestão, atendeu 74,5 mil pessoas, entregando mais de 277,4 mil serviços, sendo os mais solicitados o agendamento da Defensoria Pública, Boletim de Ocorrência, Consulta ao Serasa, Elaboração de Currículo, e agendamento de 2ª via de documentos. Segundo pesquisa de satisfação, 99% dos cidadãos atendidos estão plenamente satisfeitos com os serviços do projeto.

Parceiros

Entre os principais parceiros do programa destacam-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Secretarias de Estado, Polícia Militar, Tribunal de Justiça, Fundação PROCON, Detran, Fundo Social, Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC), Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), Centro de Referência de Assistência Social, Prefeituras Municipais, Universidades públicas e privadas, Conselho Tutelar, Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), organizações da sociedade civil, entre outros.