Governo de SP abre inscrições para cursos profissionalizantes no CIC Guarulhos

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), em parceria com o Fundo Social de São Paulo, e com o SENAC, abrem, a partir de hoje (10/01), as inscrições para três cursos profissionalizantes, que serão oferecidos no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Guarulhos. Ao todo são 75 vagas para as áreas de Recursos Humanos, Recepção e Atendimento, e Serviços de Portaria.

Todas as vagas são para maiores de 16 anos. Para participar, basta comparecer presencialmente no local, até o dia 18 de fevereiro, no período das 08h às 11:30h e das 13:30h às 16h, com os documentos originais: RG, CPF e comprovante de residência. Todos os participantes receberão o certificado de conclusão. Confira mais sobre as vagas:

Introdução à Administração de Recursos Humanos (25 vagas)

Objetivo: Desenvolver habilidades na área de recursos humanos, atuando junto a assistentes e supervisores de RH em rotinas relativas a recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão de desempenho, entre outros.

Início e término do curso: 17/03/2025 à 07/04/2025 – 60h – período manhã (das 08h às 12h), período tarde (das 13h às 17)

Condomínios: recepção e atendimento (25 vagas)

Objetivo: Preparar os participantes para atuarem na recepção e atendimento ao público em condomínios residenciais, comerciais.

Início e término do curso: 17/03/2025 à 26/03/2025 – 32 h – período manhã (das 08h às 12h), período tarde (das 13h às 17)

Técnicas Básicas de Serviços de Portaria (25 vagas)

Objetivo: Conhecer técnicas básicas sobre o trabalho de portaria, recepcionando e orientando o acesso de pessoas. Monitorar áreas comuns e externas.

Início e término do curso: 17/03/2025 à 21/03/2025 – 20h – período manhã (das 08h às 12h), período tarde (das 13h às 17)

Data: de 10/01/2025 à 18/02/2025

Horários: das 08h às 11:30h e das 13:30h às 16h

Local: Estrada do Capão Bonito, 53 – Jardim Maria de Lourdes, Guarulhos

Localização: https://goo.gl/maps/qRQd85PZqAYageRG6