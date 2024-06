Governo de SP abre licitação para construção de bloco na Etec de Itapira

Representando o governador Tarcísio de Freitas, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan, anunciou nesta segunda-feira (24) a abertura da licitação para construção de um novo bloco na Escola Técnica Estadual (Etec) João Maria Stevanatto, de Itapira. Com investimento do Estado previsto de R$ 9,4 milhões, a futura área soma 1.404 metros quadrados, elevando o total da unidade para mais de 5 mil metros quadrados. A cerimônia contou com a presença do deputado Barros Munhoz e da diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá.

De acordo com Vahan Agopyan, a Etec e a Fatec de Itapira são exemplos de como é importante unir as necessidades do mercado com a Educação Profissional e Tecnológica. “O Centro Paula Souza é destaque quando levamos em conta o que temos de melhor no mundo. Chegar à excelência é um desafio, mantê-la é o que garante o prestígio da instituição”, afirmou.

Projetado em três pavimentos, o novo prédio abrigará cinco salas de aula e nove laboratórios nas áreas de mecânica, soldagem e automação, entre outros ambientes. Haverá também elevador e sanitários acessíveis. “Com os futuros laboratórios, vamos dar passo importante na formação profissional e também no desenvolvimento de novas soluções para o polo empresarial”, declarou a diretora-superintendente do CPS.

O início da obra está previsto para agosto. Os detalhes sobre a concorrência pública estão disponíveis na internet. Entre 2023 e 2024, o investimento do Estado em obras, mobiliário e equipamentos na unidade ultrapassou R$ 80 mil.

Cursos

A Etec de Itapira iniciou as atividades no segundo semestre de 2009, com os cursos técnicos de Administração e Informática. No semestre seguinte, foi incorporado o Ensino Médio. Atualmente, a unidade soma 633 alunos matriculados, distribuídos entre os cursos técnicos de Administração, Biotecnologia, Enfermagem, Farmácia, Logística, Química e Qualidade, e no Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Internet, Química e Recursos Humanos, além de Ensino Médio com ênfase em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O Vestibulinho para o segundo semestre disponibilizou 120 vagas para os cursos técnicos de Enfermagem, Marketing e Química. A lista de classificação geral será divulgada em 10 de julho, no site do processo seletivo: vestibulinhoetec.com.br.

O município de Itapira conta também com a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Ogari de Castro Pacheco, implantada em 2014, que oferece os cursos de Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão da Produção Industrial, Gestão Empresarial e Desenvolvimento de Software Multiplataforma.