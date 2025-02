Governo de SP abre inscrições para a etapa paralímpica dos Jogos Escolares de SP

O Governo de São Paulo abre nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, as inscrições para a etapa paralímpica dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), uma iniciativa que promove a inclusão e o intercâmbio entre estudantes com deficiência física, intelectual ou visual, de escolas públicas, privadas e técnicas estaduais. As inscrições ficam abertas até 31 de março.

A competição abrange jovens de 11 a 18 anos em 14 modalidades paradesportivas, sendo elas: Atletismo, Basquete em cadeira de rodas, Bocha paraolímpica, Futebol de 5, Futebol de 7, Goalball, Judô, Natação, Parabadminton, Tênis em cadeira de rodas, Tênis de mesa, Voleibol sentado, Parataekwondo e Halterofilismo.

Além de promover a inclusão, o JEESP busca descobrir novos talentos para programas como o Bolsa Talento Esportivo e o Centro de Excelência Esportiva, e selecionar atletas para representar o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares.

Essa iniciativa fortalece a inclusão esportiva e a valorização do potencial dos jovens atletas com deficiência, contribuindo para a integração e o desenvolvimento do paradesporto no estado.

A ação acontece por meio das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Esportes, Educação e o Centro Paula Souza.

Serviço

Inscrições para alunos com deficiência nos Jogos Escolares Paralímpico 2025

Prazo: até 31 de março de 2025

Inscrições gerais: https://forms.gle/BmimbEX8C71WbUrY6

Regulamento