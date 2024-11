Estado de SP tem 146 atletas da Grande São Paulo disputando as Paralimpíadas Escolares

Começam nesta segunda (25), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), as Paralimpíadas Escolares 2024. Os jogos reúnem jovens esportistas de 11 a 18 anos, de escolas estaduais, municipais, particulares e entidades, no maior evento paradesportivo juvenil do país. O estado de São Paulo conta com uma delegação de mais de 300 atletas, sendo 146 da Grande São Paulo: um de Osasco, um de Piraporinha de Bom Jesus, um de Franco da Rocha, um de Barueri, dois de Caieiras, dois de Embu das Artes, dois de Diadema, dois de Suzano, cinco de São Caetano do Sul, seis de Guarulhos, seis de Itaquaquecetuba, sete de Santo André, oito de São Bernardo do Campo, 13 de Santana de Parnaíba e 89 da capital. Eles participam das disputas diante de representantes dos 26 estados do país e do Distrito Federal, defendendo a hegemonia de São Paulo, que busca o 12º campeonato.

A delegação paulista, sob coordenação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), também é composta por uma equipe de aproximadamente 93 adultos, incluindo atletas-guia, profissionais de estafe, técnicos e fisioterapeutas.

Ao todo, os competidores vão disputar de 13 modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de cegos, futebol PC (Paralisia Cerebral), goalball, judô, halterofilismo, parabadminton, natação, vôlei sentado, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas.

“São Paulo se destaca como a grande potência do esporte paralímpico escolar, conquistando os últimos oito títulos consecutivos. Este resultado denota a importância de ações do Governo de SP que expandem o alcance do paradesporto, como o Programa de Desenvolvimento Paralímpico, que capacita profissionais de educação física em todo o estado”, citou o secretário Marcos da Costa, em menção à iniciativa das secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes que estará na Zona Norte da capital esta semana para oferecer treinamento técnico, teórico e prático em paradesporto aos professores de educação física.

Medalhistas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, a judoca Alana Martins Maldonado e o jogador de goalball Leomon Moreno da Silva, que conquistou bronze, são talentos do Time São Paulo Paralímpico, incentivo da SEDPcD a atletas de alto nível, que já disputaram a competição.