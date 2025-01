Governo de São Paulo lança ferramenta de avaliação do consumo de álcool

O Governo do Estado de São Paulo apresentou uma nova iniciativa voltada à população, com o objetivo de avaliar o consumo de bebidas alcoólicas e oferecer suporte quando necessário. Denominada “Vida Sem Álcool”, essa ferramenta foi desenvolvida em colaboração com o programa “Vida Sem Drogas” e está disponível através da Saúde Digital Paulista, sem custos para os usuários.

Disponível no aplicativo do Poupatempo, que é compatível com dispositivos Android e iOS, o serviço da Secretaria de Estado da Saúde (SES) oferece um questionário que permite identificar os hábitos de consumo e os níveis de dependência. Após a realização do teste, aqueles que obtiverem uma pontuação superior a 15 são orientados a procurar acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Para pontuações acima de 20, a recomendação é buscar uma avaliação no CapsAd (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas).

Apesar de ser uma substância legal, o uso excessivo de álcool pode trazer sérios impactos à saúde física e mental. Nesse contexto, a Secretaria de Saúde enfatiza a importância da busca por informações e apoio, fundamentais para promover o bem-estar e a saúde tanto dos indivíduos quanto das comunidades.

Além do “Vida Sem Álcool“, o aplicativo do Poupatempo disponibiliza outros serviços relevantes para a população. Um deles é o programa “Mulheres de Peito“, que permite agendar exames de mamografia sem a necessidade de pedido médico, sendo totalmente gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse serviço é destinado a mulheres entre 50 e 69 anos, que apenas precisam apresentar seu RG e cartão do SUS. O aplicativo também oferece informações sobre as Carretas de Mamografia, que realizam esses exames.

Outro recurso acessível é o “Vida Sem Nicotina“, que direciona os usuários à rede de tratamento mais próxima para aqueles que desejam abandonar o tabagismo. Além disso, o programa “Filho que Ama, Leva o Pai ao AME” é destinado a homens acima dos 50 anos para realização de check-ups, sem necessidade de encaminhamento médico.

O aplicativo também facilita a busca por hemocentros para doação de sangue total, plaquetas e medula óssea. Por fim, proporciona informações sobre a posição na fila para transplante de órgãos, ajudando pacientes que aguardam por esse procedimento vital.