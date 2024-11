Mamografia e Fake News: buscar informações seguras é essencial no diagnóstico do câncer de mama

A mamografia é uma ferramenta de empoderamento para a saúde das mulheres, desempenhando um papel fundamental na detecção precoce do câncer de mama. Como exame recomendado por entidades de renome, como a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), a Federação Brasileira de Ginecologia (FEBRASGO) e o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), ela permite identificar alterações nas mamas em estágios iniciais, muitas vezes antes de os sintomas se manifestarem, o que aumenta significativamente as chances de um tratamento eficaz e, em muitos casos, de cura.

“O diagnóstico precoce é o que muda o curso da doença, podendo fazer com que as chances de cura alcancem de 90 a 95%. Todas as evoluções que vieram nos tratamentos, sejam cirúrgicos, quimioterápicos ou radioterápicos, estão completamente relacionados e ligados ao momento que ela faz esse diagnóstico. E, mais uma vez, temos um protagonista nessa história toda, que é a mamografia”, enfatiza Evandro Falacci, mastologista da Oncoclínicas.

Em comunicado, a SBM destacou saltos significativos no combate à doença, enfatizando que o cenário atual é marcado por taxas de cura elevadas e terapias menos invasivas. “Vale ressaltar que o tratamento do câncer de mama teve inúmeros avanços nos últimos anos e que os casos iniciais da doença têm taxas de cura superiores a 95%, utilizando cirurgias que preservam a mama e muitas vezes sem necessidade de quimioterapia. Apesar de todos estes enormes avanços, muitas pessoas ainda têm a visão antiga da doença, que era geralmente mortal e necessitava de tratamentos agressivos como mastectomia e quimioterapia”, diz o informativo.

No entanto, enquanto a medicina avança em recursos de prevenção e diagnóstico, surgem também desafios no acesso a informações confiáveis, especialmente em tempos de disseminação rápida de conteúdos através das redes sociais. Recentemente, notícias e declarações enganosas sobre a mamografia causaram preocupação entre especialistas e pacientes, após alegações de que o exame poderia “causar câncer”. Essas informações são infundadas e desmentidas pelas principais autoridades em saúde, mas ainda assim, espalharam-se com rapidez.

Fake news na saúde, como essas afirmações, têm um potencial perigo de desviar a população de práticas preventivas essenciais. “Nos preocupa, de maneira cada vez mais expressiva, a disseminação de informações falsas ou maneiras de persuadir as mulheres com indicações que vão causar, muitas vezes, um atraso no diagnóstico das principais doenças. Infelizmente, as fake news são dispersadas de maneira muito rápida pelas redes sociais, então, é preciso ter cuidado e recorrer a profissionais sérios”, complementa o mastologista. Ele ressalta que a mamografia, um procedimento de baixa radiação e amplamente estudado, é segura e, ao longo dos anos, demonstrou ser um dos exames mais eficazes para a prevenção do câncer de mama.

A circulação de informações falsas na saúde não é um fenômeno novo, mas com o alcance que a internet proporciona, esse impacto pode ser amplificado em poucas horas, afetando a vida de muitas pessoas. A pandemia de COVID-19 já demonstrou o quão prejudiciais elas podem ser, gerando confusão, medo e, em muitos casos, afastando a população de cuidados médicos comprovadamente eficazes. Por isso, especialistas reforçam a necessidade de que pessoas, ao se depararem com conteúdos sobre saúde, busquem validá-los junto a fontes confiáveis.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA), em resposta às recentes alegações sobre a mamografia, reafirma que o exame é seguro e não apresenta risco de causar câncer. A SBM e outras entidades médicas também incentivam que as mulheres realizem o exame periodicamente a partir dos 40 anos, conforme recomendação médica, e que qualquer dúvida deve ser esclarecida com um profissional da área.

Estudos comparativos conduzidos em países europeus e norte-americanos, inclusive, mostram que a realização anual de mamografia em mulheres entre 40 e 75 anos reduz a mortalidade por câncer de mama em 20% a 30%, em comparação com aquelas que não realizaram o exame. “As mulheres aos 40 anos ainda são muito jovens, muito ativas, e a maioria delas nessa idade vão complementar a mamografia com outros exames, por exemplo, o ultrassom. Mas, a mamografia é a única capaz de identificar os cânceres em estágios muito iniciais, as famosas microcalcificações. Quando identificamos uma alteração e rapidamente realizamos a investigação, com os dados obtidos já conseguimos oferecer a primeira etapa do tratamento para aquela paciente”, explica.

O câncer de mama é um dos mais estudados no mundo todo, e no Brasil isso não é diferente. “Essas pesquisas trazem, principalmente para nós que estamos ligados a grandes instituições, resultados ainda mais animadores e precisamos passar isso adiante. Essa é uma ainda doença muito estigmatizada por toda a carga e significado que carrega na vida das mulheres, causando não só um impacto pessoal, mas também social”, complementa o mastologista da Oncoclínicas.

A SBM e outros órgãos de saúde pública mantêm campanhas regulares para a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nesses materiais educativos, a mamografia é apresentada como uma medida central para reduzir a mortalidade pela doença, que permanece como um dos tipos de câncer mais comuns entre as mulheres. Segundo dados do INCA, a cada ano, milhares de vidas podem ser salvas quando o câncer de mama é detectado precocemente. No Brasil, são estimados 73 mil novos casos para cada ano do triênio 2023-2025, o que reforça ainda mais a importância dos cuidados com a saúde.

Em tempos de internet, onde a informação circula em velocidade recorde, estar bem-informado é também um ato de prevenção. Com um olhar atento e apoio de profissionais confiáveis, é possível evitar a desinformação e garantir um cuidado com a saúde embasado em ciência, promovendo não apenas o bem-estar individual, mas também uma sociedade mais consciente e segura.

“A partir dos 40 anos, conversem com seu médico sobre a necessidade do exame, complementando-o com o ultrassom, quando indicado. Esse acompanhamento anual, sempre que necessário, deve ser feito com o apoio de um mastologista, que poderá orientar de maneira adequada cada caso”, finaliza Evandro Falacci.