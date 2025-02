Governo de São Paulo entrega nova Praça da Cidadania em Mogi das Cruzes

Nesta terça-feira (25), o Governo do Estado de São Paulo, através do Fundo Social, celebrou a inauguração da Praça da Cidadania em Mogi das Cruzes, situada na região do Alto Tietê. Este novo espaço público foi projetado para acolher uma Escola de Qualificação Profissional, que iniciará suas atividades com cursos gratuitos em março de 2024. Além disso, a Praça oferece uma ampla área destinada ao esporte e ao lazer.

A Praça da Cidadania de Mogi das Cruzes, que se torna a oitava unidade em funcionamento no estado, se junta às já existentes em locais como São Paulo, Guarulhos, Osasco, Itapevi, Hortolândia e Mauá. Localizada no bairro Jundiapeba, ocupa uma área superior a 4 mil m² e conta com diversas instalações, incluindo quadras poliesportivas e de futebol society, pista de skate, academia ao ar livre, parque infantil, áreas de jogos e pista de caminhada. O investimento total para a construção deste equipamento foi de R$ 4,7 milhões, recursos provenientes do Fundo Social de São Paulo, com colaboração da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) e da prefeitura local.

O governador Tarcísio de Freitas enfatizou a importância da emancipação social por meio da capacitação profissional durante seu discurso na inauguração. “Os programas sociais devem ir além do auxílio imediato; eles precisam preparar as pessoas para o mercado de trabalho. A escola da Praça da Cidadania é uma oportunidade vital para transformar vidas”, declarou.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas Cristiane Freitas, primeira-dama e presidente do Fundo Social; Gilberto Kassab, secretário estadual de Governo e Relações Institucionais; Mara Bertaiolli, prefeita de Mogi das Cruzes; André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado; Clóvis Dias, diretor-superintendente do Centro Paula Souza (CPS); além de parlamentares e prefeitos regionais.

A primeira turma da Escola de Qualificação Profissional oferecerá cursos como auxiliar administrativo, cabeleireiro, manicure e pedicure, cuidador de idosos, confeitaria básica, panificação básica, informática básica e costureiro básico industrial. As inscrições estarão abertas durante todo o ano e podem ser realizadas pelo site www.cursofussp.sp.gov.br.

O prédio que abriga a escola também possui áreas administrativas bem estruturadas com copa, lavanderia, sala de esterilização e sanitários adaptados para pessoas com deficiência. Ademais, há uma horta e um canteiro voltado para o curso de construção civil.

Em sua fala, Cristiane Freitas ressaltou que as Praças da Cidadania são fundamentais para fornecer ferramentas necessárias ao desenvolvimento social. “Este espaço não é apenas um local para aprendizado; é um ambiente que promove a convivência comunitária e o fortalecimento social”, afirmou.

Com uma preocupação ambiental evidente em seu projeto, a nova Praça incorpora soluções sustentáveis como iluminação LED e pisos permeáveis que ajudam na gestão das águas pluviais. O local também dispõe de um sistema para captação e reutilização dessa água.

Para o futuro próximo, está prevista a entrega de mais três Praças da Cidadania até 2025 nas cidades de Embu das Artes, Itaquaquecetuba e São Bernardo do Campo. Um novo convênio entre o FUSSP e a CDHU possibilitará a realização de mais 12 projetos que incluem a construção de 11 novas praças e a revitalização de uma existente, com um investimento total estimado em R$ 48,4 milhões.