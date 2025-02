Governo de São Paulo entrega 416 apartamentos em Suzano para famílias de baixa renda

Nesta quarta-feira (26), o Governo do Estado de São Paulo formalizou a entrega de 416 apartamentos em Suzano, destinados a famílias com rendimento de até cinco salários mínimos, através do programa habitacional Casa Paulista. Os imóveis estão localizados no Residencial Villa Veneto, situado na Chácara Estância Paulista, e foram financiados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) na modalidade de Carta de Crédito Associativa (CCA), totalizando um investimento de R$ 74,9 milhões.

Durante a cerimônia, o governador Tarcísio de Freitas enfatizou a importância da conquista da casa própria para os brasileiros. “Estamos proporcionando não apenas um teto, mas a realização de um sonho. Este programa visa retirar cidadãos de áreas de risco, como aqueles que vivem em palafitas na Baixada Santista ou nas encostas de morros. Embora haja muito trabalho pela frente, este é um compromisso firme do nosso governo”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco; o prefeito de Suzano, Pedro Ishi; e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prado, entre outros representantes municipais e regionais.

Financiadas por meio do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS), as moradias foram contratadas diretamente da construtora pela CDHU e oferecem subsídios significativos aos novos moradores, além da isenção de juros. Do total das famílias beneficiadas, aproximadamente 70% foram transferidas de áreas vulneráveis ou em situação precária, enquanto o restante foi selecionado pela Prefeitura de Suzano.

O residencial compreende 26 torres com quatro andares cada, somando 403 apartamentos com dois dormitórios e 13 unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Cada apartamento possui uma área privativa de 41 m², incluindo cozinha, banheiro e lavanderia. O condomínio também conta com infraestrutura voltada ao lazer, como playgrounds, salão de festas e jardins, além de bicicletário e 417 vagas para veículos.

No que tange ao programa Casa Paulista sob a modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA), este foi desenvolvido para oferecer financiamento a famílias em situações vulneráveis que recebem auxílio moradia ou estão cadastradas em editais da CDHU. Para participar do programa, os projetos habitacionais devem ser devidamente homologados e ter toda a documentação técnica aprovada pela CDHU.

Os critérios para financiamento são baseados nas diretrizes da Política Habitacional do Estado, que inclui taxas zero e uma contribuição máxima de 20% da renda familiar para as parcelas mensais ao longo de até 30 anos. Além disso, as famílias ficam isentas de encargos durante o período das obras e só começam a pagar a primeira parcela após um mês da entrega das chaves.

Para aliviar o impacto financeiro sobre as famílias antes da ocupação dos imóveis, o Governo Estadual assume todas as despesas relacionadas ao financiamento, incluindo impostos e seguros durante a construção.

Desde o início desta gestão, já foram entregues 4.465 moradias na modalidade CCA em oito empreendimentos, com investimentos totais superiores a R$ 802 milhões. O Governo ainda aloca R$ 2,6 bilhões para financiar a construção adicional de 14.436 unidades habitacionais na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com Marcelo Branco, até agora foram disponibilizadas 51.800 unidades habitacionais no estado, com mais 97 mil em fase construtiva, priorizando sempre aqueles oriundos de áreas arriscadas.

A inauguração do Residencial Villa Veneto marca um avanço significativo no Alto Tietê, onde o Governo já entregou um total de 2.904 moradias desde o início da atual gestão, representando um investimento acumulado de R$ 159 milhões; sendo que dessas unidades, 1.361 estão localizadas em Suzano. Atualmente existem mais de 7 mil casas em construção na região.

Além disso, o governador Tarcísio de Freitas visitou também as obras da futura Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) em Suzano. Com investimento previsto em torno de R$ 24 milhões para a construção do novo prédio — que será erguido em terreno cedido pela prefeitura — as instalações contarão com salas de aula e laboratórios destinados a cursos superiores nas áreas de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores.