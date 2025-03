Governo da Bahia anuncia ações de saúde e assistência social para mulheres de todo o estado

No último sábado (8), em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Governo da Bahia apresentou uma série de iniciativas voltadas para a saúde e a assistência social das mulheres no estado. O evento ocorreu no Museu de Arte Moderna (MAM), em Salvador, e contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e da primeira-dama Tatiana Velloso, além de diversas autoridades e representantes de movimentos feministas.

Durante a cerimônia, o governador assinou decretos que visam expandir a rede de assistência à saúde e promover o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Entre as medidas anunciadas, destaca-se um mutirão que realizará 1.400 cirurgias de redução mamária não-estética até o final de dezembro deste ano. O investimento estatal para essa iniciativa é de aproximadamente R$ 11 milhões e ocorrerá no Hospital 2 de Julho, localizado em Salvador.

Além das cirurgias, foram planejados 23 mil atendimentos médicos durante o mês de março, coordenados pela Secretaria da Saúde (Sesab). Os serviços incluirão exames de mamografia, ultrassonografias, eletrocardiogramas, consultas com especialistas como mastologistas e ginecologistas, além de exames laboratoriais e odontológicos.

Os atendimentos do programa Março Mulher serão realizados nas policlínicas da capital baiana, especificamente nos bairros Narandiba e Escada, nos finais de semana dos dias 15-16, 22-23 e 29-30 de março. Municípios como Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da Conquista também participarão do evento “Dia M” nos dias 22 e 23 deste mês, com agendamentos disponíveis exclusivamente através do site ba.gov.br.

Além disso, outros 24 municípios receberão serviços itinerantes para exames de mamografia, embora a lista exata dessas localidades ainda não tenha sido divulgada.

Em uma atualização significativa na legislação estadual, o Decreto 7.899/2021 foi modificado para garantir licenças maternidade e paternidade ampliadas aos servidores públicos que estão em estágio probatório nas diversas esferas do Executivo Estadual.

Para fortalecer o combate à violência contra as mulheres, foi criado um Comitê Permanente Interinstitucional que irá monitorar as políticas públicas relacionadas ao enfrentamento da violência de gênero. Este grupo contará com a participação de representantes dos movimentos feministas e será responsável por desenvolver estratégias inclusivas para a população feminina na Bahia.

O governador também inaugurou um Centro de Parto Normal (CPN) no Hospital Municipal de Serrinha durante o evento. Essa unidade recebeu um aporte financeiro de R$ 880 mil para modernização dos seus equipamentos e faz parte do Programa Mãe Bahia, que destinará R$ 900 mil anualmente ao município para incentivar os partos normais.

Ao longo do mês de março, outras ações serão promovidas por várias secretarias estaduais. Entre as iniciativas estão a emissão itinerante de documentos para mulheres, rodas de diálogo sobre temas relevantes e feiras voltadas ao empreendedorismo feminino. Além disso, serão realizadas oficinas focadas em empregabilidade para vítimas de violência e discussões sobre saúde mental das mulheres negras empreendedoras.

Essas medidas representam um esforço contínuo do governo baiano em prol do empoderamento feminino e da promoção da igualdade de gênero.