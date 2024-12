Governo brasileiro faz parcerias internacionais para monitorar apostas

O Brasil busca alinhar os últimos pontos para a regulamentação das apostas no país. Dessa forma, o Ministério da Fazenda está fechando parcerias estratégicas com organizações internacionais, visando o monitoramento.

Com o objetivo de criar um ambiente mais seguro e proteger os apostadores, plataformas como a Parimatch Brasil são monitoradas pelo governo, garantindo maior transparência. Ao apostar, jogue com responsabilidade.

Para garantir a integridade do setor de apostas esportivas, o Ministério da Fazendo destacou que a Secretaria de Prêmios e Apostas fechou acordos com as seguintes empresas: Genius Sports, International Betting Integrity Association (IBIA); Sport Integrity Global Alliance (Siga e Siga Latin America); Sport Radar.

Ministério da Fazenda divulga comunicado

O secretário de Prêmios e Apostas da Fazenda, Regis Dudena, destacou que as parcerias foram firmadas com organizações internacionais de renome global no monitoramento do setor, contribuindo diretamente para o Brasil.

“Com a formalização dessas parcerias, a SPA fortalece a rede de segurança focada na prevenção e no combate à manipulação de resultados esportivos no país por meio das apostas. Os órgãos contam com expertise altamente qualificada para identificar movimentações suspeitas de apostas, ajudando a identificar e conter tentativas de manipulação de resultados”, destacou o comunicado do Ministério da Fazenda.

Portanto, as parcerias irão fornecer informações sobre o mercado de apostas, possibilitando que possíveis casos de manipulações ou fraudes sejam identificados.

“Vão nos capacitar para que possamos identificar possíveis casos de manipulação e fraudes correlatas; além do compartilhamento de informações. É uma via de mão de dupla”, afirmou Dudena ao InfoMoney.

Todas essas ações do governo visam promover uma prática mais segura por meio da regulamentação, embora ainda existam desafios, o que torna necessárias parcerias com empresas experientes no mercado.

A meta é ajustar todos os pontos possíveis ainda em 2024 para começar 2025 com as regras bem definidas. A partir de 1º de janeiro, o país passará a contar oficialmente com a regulamentação das apostas.

Apostadores enfrentam restrições para saques

Durante a transição para a regulamentação brasileira, alguns apostadores têm enfrentado problemas com restrições para saques, sendo exigido um número mínimo de apostas. Essa prática fere as diretrizes do governo, que afirma que todos devem poder retirar o saldo disponível sem impedimentos.

Conforme reportagem da Folha, ao menos 79 sites impediram que apostadores sacassem seus valores sem apostá-los pelo menos uma vez, com 54% dos sites testados adotando essa prática. Rafael Marchetti, diretor jurídico do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), explicou que essa exigência é motivada pela preocupação das plataformas com a prevenção de lavagem de dinheiro.

“A pessoa deposita o dinheiro, saca e depois alega que a origem é a plataforma. Esse é o receio, mas não é prática de todas as empresas do setor”, explicou.

A lavagem de dinheiro continua sendo uma grande preocupação para o Ministério da Fazenda e para as plataformas de apostas, que buscam adotar medidas para evitar essa prática.

No entanto, essas precauções devem estar presentes desde a criação da conta, exigindo que o usuário forneça dados como uma cópia digitalizada de um documento pessoal com foto.