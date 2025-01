Governo anuncia antecipação do calendário do Concurso Nacional Unificado

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou uma importante mudança no cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU). O resultado será divulgado no dia 4 de fevereiro, uma semana antes do que estava previsto inicialmente. Nesta data, os candidatos aprovados nos blocos 1 a 7 deverão confirmar sua participação nos cursos de formação, enquanto para o bloco 8, referente ao ensino médio, essa etapa não será exigida.

A informação foi divulgada pela ministra Esther Dweck durante uma coletiva de imprensa realizada na tarde de terça-feira (14). “No dia 4 de fevereiro, serão publicadas as listas com os nomes dos aprovados para todas as vagas já previstas no edital. Cada bloco possui diversas vagas e cargos. Nesse mesmo dia, aqueles que ainda precisam passar pelo curso de formação serão convocados”, declarou a ministra.

Os candidatos terão um prazo de dois dias, 4 e 5 de fevereiro, para manifestar seu interesse em participar da primeira convocação do curso de formação, o que deve ser realizado na área destinada ao candidato.

O ministério esclareceu que para cada cargo poderá haver até três convocações, já que o edital permite a inscrição em múltiplos cargos. As próximas convocações ocorrerão nos dias 11 e 18 de fevereiro, com prazos de dois dias para a confirmação da participação nos cursos.

A ministra Dweck destacou que ao aceitar a participação em um curso de formação para um cargo específico, o candidato será automaticamente eliminado das opções inferiores na lista de preferência apresentada na fase inicial do concurso. “Ao acessar sua área, o candidato verá uma notificação informando sobre a convocação para o curso de formação. Ele deverá decidir se deseja participar ou não. Se aceitar, confirmará sua matrícula no curso, o que implica sua exclusão da lista de classificação dos cargos inferiores à sua preferência inicial”, explicou.

No que diz respeito à remuneração, a ministra revelou que durante o curso de formação os candidatos receberão 50% do salário-base. Essa medida visa assegurar condições adequadas para que os participantes consigam se sustentar durante o período do curso.