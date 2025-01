Concurso Nacional Unificado inicia avaliação para vagas de PCDs

O Concurso Nacional Unificado (CNU) deu início, nesta segunda-feira (6), à avaliação biopsicossocial dos candidatos que pleiteiam as vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCDs). Esta etapa do processo visa assegurar que 5% das oportunidades em cada cargo sejam adequadamente preenchidas por candidatos que atendam aos critérios estabelecidos.

A avaliação, que se estenderá até sexta-feira (10), envolve a verificação minuciosa da documentação médica dos participantes, com o objetivo de determinar o tipo e o grau da deficiência declarada. Aqueles que não se enquadrarem nas diretrizes estipuladas no edital poderão ser excluídos da lista de PCDs, mas ainda terão a opção de competir pelas vagas gerais disponíveis.

O resultado dessa avaliação será divulgado no dia 17 de janeiro, data que também marcará a apresentação dos resultados preliminares da análise das autodeclarações de candidatos negros ou indígenas, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de janeiro. Além disso, no dia 15 de janeiro, será publicado o resultado preliminar da avaliação de títulos, seguido por um período para recursos até o dia 16 do mesmo mês.

O cronograma do CNU destaca os seguintes prazos importantes:

6 a 10 de janeiro de 2025: Realização da perícia médica (avaliação biopsicossocial) para candidatos que se autodeclararam com deficiência.

Realização da perícia médica (avaliação biopsicossocial) para candidatos que se autodeclararam com deficiência. 11 e 12 de janeiro de 2025: Verificação das condições declaradas por candidatos negros e indígenas.

Verificação das condições declaradas por candidatos negros e indígenas. 15 de janeiro de 2025: Divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos.

Divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos. 15 e 16 de janeiro de 2025: Prazo para apresentação de recursos relacionados ao resultado preliminar da avaliação de títulos.

Prazo para apresentação de recursos relacionados ao resultado preliminar da avaliação de títulos. 17 de janeiro de 2025: Anúncio dos resultados preliminares da verificação das autodeclarações e da avaliação biopsicossocial.

Anúncio dos resultados preliminares da verificação das autodeclarações e da avaliação biopsicossocial. 17 e 18 de janeiro de 2025: Período para interposição de recursos sobre os resultados preliminares das avaliações mencionadas.

Período para interposição de recursos sobre os resultados preliminares das avaliações mencionadas. 11 de fevereiro de 2025: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos e previsão para a publicação dos resultados finais.

A transparência e a rigorosidade nesse processo são fundamentais para garantir a inclusão e o respeito às diretrizes estabelecidas no edital do concurso, promovendo oportunidades equitativas para todos os participantes.