Governador Tarcísio declara apoio a Taka em Diadema

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas, anunciou oficialmente seu apoio à candidatura de Taka Yamauchi à prefeitura de Diadema. A declaração foi feita durante o 14º Encontro de Empresários da Zona Leste, realizado no Clube Juventus, onde Tarcísio destacou a liderança e comprometimento de Taka com o desenvolvimento da cidade.

“Taka é o nosso candidato a prefeito em Diadema. Ele fez um trabalho muito importante na cidade de São Paulo e, com sua experiência, terá condições de fazer a diferença em Diadema, que precisa dessa renovação. Ele contará com portas abertas para trazer recursos, segurança, saúde, educação e mobilidade. Pode ter certeza de que vamos trabalhar juntos. Faremos tudo pelo nosso povo de Diadema, para que possam ter uma vida muito melhor e mais próspera”, afirmou o governador no evento.

O apoio de Tarcísio de Freitas reforça o plano de governo de Taka Yamauchi, assegurando a implementação de projetos estratégicos em Diadema, que visam fortalecer a economia e gerar mais oportunidades para a população. A parceria entre o governo estadual e a futura gestão municipal, sob a liderança de Taka, tem o potencial de promover importantes avanços nas áreas de saúde, educação, segurança e desenvolvimento econômico da cidade.