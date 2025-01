Governador em exercício visita obras do Hospital Regional Circuito da Fé em Cruzeiro

O governador em exercício Felício Ramuth visitou, nesta quinta-feira (9), as obras do novo Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, em Cruzeiro. Com um investimento total de R$ 142 milhões, a unidade será referência em urgência e emergência para 17 municípios do Vale do Paraíba, com uma população de cerca de 454 mil de pessoas. Durante a visita à região, Felicio também participou do anúncio de expansão da planta da Liebherr Aerospace Brasil, fabricante de máquinas e equipamentos de uso industrial, em Guaratinguetá, um investimento de R$ 315 milhões nos próximos dez anos.

Com 90,97% de evolução, as obras da unidade de saúde em Cruzeiro têm previsão de entrega para o primeiro semestre deste ano. O Hospital contará com 210 leitos, sendo 18 de observação, 40 de UTI, 29 de internação e 10 de psiquiatria. Entre os atendimentos que serão oferecidos à população estão hemodiálise, reabilitação física em pós-operatório ortopédico e neurocirurgia, além de acompanhamento diferenciado para gestantes e bebês.

“As obras estão adiantadas e dentro do prazo de compromisso da empresa responsável com o Estado. Para dar mais agilidade na implantação e aquisição de equipamentos e treinamento, estamos na fase final de chamamento para uma organização social que assumirá os serviços e a aquisição de toda a parte hospitalar e de hotelaria. O Hospital Circuito da Fé e Vale Histórico vai redistribuir os serviços da região, que será toda beneficiada. Tudo o que há de mais moderno nas instalações hospitalares estão aqui previstos”, afirmou Felicio.

O rol de serviços da unidade contará também com laboratório de análises clínicas e ambulatório habilitado para exames como radiografia, tomografia, cardiotocografia, eletrocardiograma, ressonância magnética, ultrassonografia com doppler, ecocardiografia, endoscopia, colonoscopia, histeroscopia, entre outros.

O hospital contará com uma estrutura de 23.915 m² e oferecerá Pronto-Socorro de Urgência e Emergência, Serviço de Apoio Diagnóstico, UTI, Centro Cirúrgico, Centro-Obstétrico, Parto Humanizado, Central de Material Esterilizado e Hospital-Dia.

Expansão de planta fabril

O governador em exercício também participou do anúncio da expansão da Liebherr Aerospace Brasil em Guaratinguetá, com um investimento de R$ 315 milhões nos próximos dez anos. Com a implantação de novo galpão industrial com área de 12 mil m², a empresa vai mais que dobrar sua capacidade de produção.

“O governador Tarcísio de Freitas tem colocado em prática a criação de um melhor ambiente de negócios. Tão importante quanto a geração de empregos da Liebherr, é que ela traz o estado da arte da manufatura 5.0 e capacita jovens dentro da fábrica e, como se não bastasse, quase tudo que se produz aqui vai para todos os cantos do mundo, comprovando a qualidade do produto brasileiro e de Guaratinguetá”, afirmou o governador em exercício Felicio Ramuth.

Atualmente, a planta da Liebherr Aerospace Brasil possui 8 mil m² de área e conta com mais de 400 colaboradores. Com a expansão, a unidade passará a ter um total de 20 mil m², aumentando a produção e projetando a criação de centenas de novos postos de trabalho em Guaratinguetá.

Este novo complexo contará com máquinas de produção de última geração e instalações modernas e sustentáveis. A previsão de conclusão das obras e início da operação é de dois anos após o início da construção.