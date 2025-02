Governador do Piauí, Rafael Fonteles assume presidência do Consórcio Nordeste

Na última quarta-feira (5), o Consórcio do Nordeste, que integra os nove estados da região, realizou uma cerimônia em Brasília para a posse do novo presidente, governador Rafael Fonteles (PT), do Piauí. Ele sucede a governadora Fátima Bezerra (PT), que liderou a entidade durante o ano anterior.

Em suas redes sociais, Fonteles expressou sua satisfação em assumir essa função em um momento crucial para a região: “É uma imensa honra assumir a liderança do Consórcio do Nordeste. Com coragem e empenho, continuaremos promovendo ações que valorizem nossas potencialidades, estimulem o crescimento econômico e fortaleçam nosso compromisso com a equidade social”. Durante seu mandato, que se estenderá até dezembro deste ano, ele pretende focar em temas como sustentabilidade, segurança e economia.

O Consórcio Nordeste foi estabelecido em 2019 com o objetivo de fomentar a integração entre os estados, implementar políticas públicas conjuntas, atrair investimentos, realizar compras compartilhadas e promover o desenvolvimento regional.

A cerimônia de posse foi marcada pela assinatura de um memorando de entendimento entre o Consórcio Nordeste e o Ministério da Fazenda, alinhando esforços à agenda da Transformação Ecológica proposta pelo governo federal. O evento contou com a presença de ministros importantes, incluindo Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

No final do dia, Fonteles teve uma audiência com seis dos nove governadores da região e três vice-governadores no Palácio do Planalto, onde foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente desejou sucesso ao novo líder do Consórcio Nordeste e reiterou o apoio do governo federal às iniciativas focadas na sustentabilidade, segurança, saúde e economia da região.

Rafael Fonteles, de 39 anos, iniciou sua trajetória política como secretário da Fazenda do Piauí entre 2015 e 2022, onde coordenou o programa Pró-Piauí voltado para investimentos em áreas sociais e econômicas. Em 2022, foi eleito governador do Piauí com a maior votação já registrada na história política do estado. Formado em Matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e mestre em Economia Matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Fonteles traz uma formação robusta para sua nova função.