Governador de SP faz visita oficial de 5 dias a Israel

O governador Tarcísio de Freitas faz uma visita oficial de cinco dias a Israel, a convite do governo local. Ao longo desta semana, Tarcísio cumpre agendas com as principais autoridades do governo de Israel para estreitar laços com o país – São Paulo reúne a maior comunidade judaica no Brasil – e também conhecer tecnologias inovadoras em setores como tecnologia, aeronáutica e segurança.

Tarcísio desembarcou na capital Tel Aviv na tarde do último domingo (17), no horário local, e também visitou o distrito histórico de Jaffa. Nesta segunda (18), o governador se reúne com representantes da sociedade civil israelense e também com integrantes da comunidade judaico-brasileira residente no país.

Na terça (19), o governador viaja a Jerusalém para encontros com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e o premiê Benjamin Netanyahu, além de uma visita ao Museu do Holocausto.

Um dia depois, Tarcísio irá conhecer a sede da Indústrias Aeroespaciais Israelenses, que fornece tecnologias de ponta em defesa espacial, aérea, terrestre, naval, cibernética e interna. Também na quarta (20), Tarcísio participa de um jantar com integrantes da comunidade brasileira na cidade de Raanana, nos arredores da capital.

A viagem também inclui, na quinta (21), a visita ao Ministério da Defesa de Israel para um encontro com representantes do Sibat – a diretoria de cooperação de defesa internacional da pasta – e um almoço no Ministério das Relações Exteriores do país. No mesmo dia, o governador vai conhecer as sedes das startups OrCam, que atua em acessibilidade, e Mobileye, voltada a inovações em mobilidade.

Os últimos compromissos do governador em Israel serão uma visita à Cidade Antiga de Jerusalém e um jantar com lideranças judaicas. O retorno do governador a São Paulo está previsto para o início da madrugada de sexta (22). Durante a viagem de Tarcísio, o vice-governador Felicio Ramuth assume o comando da gestão paulista como governador em exercício.