Gotas Eficientes e Senac firmam parceria para incentivar doação de sangue

Com entusiasmo e comprometimento social, representantes do Gotas Eficientes, iniciativa da ONG Adote um Cidadão, e diretores e coordenadores do Senac reuniram-se em um encontro histórico e repleto de significado. O evento reforçou a importância vital de multiplicar a cultura da doação voluntária de sangue, propagando com ainda mais intensidade “o amor que corre em nossas veias”, capaz de transformar vidas e impactar profundamente toda a sociedade.

A reunião marcou o início prático das ações conjuntas previstas no convênio recentemente firmado entre as duas instituições. A parceria com o Senac é considerada um diferencial de grande relevância, pois a instituição é referência nacional em educação profissional e compromisso com causas sociais eficazes, de qualidade e impacto sócio-cultural.

Uma parceria estratégica para salvar vidas

Durante a reunião, a diretora do Senac, Patrícia Cipriano Duran, ressaltou a relevância estratégica e humana desta parceria: “Para nós, participar desta iniciativa não é apenas um ato institucional, é um compromisso do coração. Estamos totalmente envolvidos e confiantes que, juntos, podemos mudar cenários, sensibilizar milhares de pessoas e salvar vidas por meio do incentivo contínuo e responsável à doação de sangue.”

Heitor Botan, coordenador de projetos educacionais do Senac, pontua que “um desafio tão complexo quanto a sensibilização da população para a doação de sangue exige uma resposta integrada de várias frentes que olhem para isso. No Senac, trabalhamos de modo integrado, entendendo que o resultado vem do trabalho coletivo.”

Ações para fortalecer a cultura da doação

A parceria visa desenvolver atividades educativas inovadoras, campanhas de sensibilização e eventos multidisciplinares sob o lema “Doe o amor que corre em suas veias”. Mais do que um simples encontro, este foi um marco na história do Gotas Eficientes e do Senac para unir forças, multiplicar emoções e salvar vidas.

Juntas, ambas as instituições pretendem ampliar significativamente a conscientização sobre a importância da doação voluntária e contínua, promovendo uma corrente de solidariedade sem precedentes.

A iniciativa reforça o compromisso com a ampliação da cultura da doação de sangue e incentiva a participação da sociedade em ações de voluntariado. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas nas redes sociais do Gotas Eficientes e da ONG Adote um Cidadão.