Campanha Gotas Eficientes mobiliza 175 doadores e salva 700 vidas no ABC

A solidariedade entrou em campo mais uma vez! Neste sábado, dia 22 de fevereiro, a campanha Gotas Eficientes uniu forças com o Sangue Corinthiano ABC para mobilizar a população do Grande ABC a doar sangue no Colsan de São Bernardo do Campo. A campanha reuniu 175 doadores, de todas as torcidas, que abraçaram o slogan: “DOE O AMOR QUE CORRE EM SUAS VEIAS.”, salvando aproximadamente 700 torcedores, independente de time, que necessitavam deste amor, já que cada doação pode salvar até 4 vidas.

A doação de sangue como compromisso anual

Mais do que uma campanha pontual, a doação de sangue é um compromisso que deve ser lembrado o ano todo. “Nação corintiana e torcedores de todos os clubes uniram-se em uma única torcida para salvar vidas! Convidamos todos a procurar um hemocentro mais próximo e continuar essa corrente de solidariedade, pois a necessidade de sangue é constante e depende de cada um de nós.”, destaca Walter Lambiazzi, coordenador do Sangue Corinthiano ABC.

Divulgação

A união das torcidas em prol da vida

A união com a torcida mais apaixonada do país reforça que salvar vidas é uma emoção maior do que qualquer jogo. “Quando um torcedor estende o braço para doar sangue, ele está levando esperança para inúmeras famílias, mostrando que o sangue não tem time — mas tem o poder de unir corações.”, diz Antonio Veiga, idealizador do Gotas Eficientes.

A campanha Sangue Corinthiano ABC celebra 14 anos, atuando além do ABCDM, também em Jacareí, Presidente Prudente, São José dos Campos, somando milhares de vidas salvas. Esse legado prova que o amor pelo time transcende estádios, chegando às salas de doação, onde cada gota é decisiva para quem mais precisa. Juntos, corintianos e amantes do futebol em geral, provam que sangue não tem time — mas tem a força de unir e salvar, mostrando que a maior vitória é a vida.

O Gotas Eficientes há anos conta com o apoio dos corintianos de todo o Brasil. Em 2024, eles foram homenageados com o Troféu Gotas Eficientes em sessão solene em São Bernardo do Campo, reconhecendo a força que só uma torcida repleta de amor pode oferecer. Agora, mais do que nunca, precisamos somar esforços para que esse ato de solidariedade continue salvando vidas.

Agora, mais do que nunca, é fundamental que essa corrente de solidariedade continue crescendo. Independentemente do time que você torça, procure um hemocentro perto de você e faça sua doação. Cada gota importa. Doe sangue, doe vida!

Hemocentro Regional São Bernardo do Campo – Colsan

Rua Pedro Jacobucci, 440 – Jardim das Américas

São Bernardo do Campo – SP -Tel: 4332-3900

Segunda a sexta das 7h30 às 14h30 e aos sábados das 7h30 as 13h30

Hospital Estadual Mário Covas

Rua Dr. Henrique Calderazzo 321

Santo André – SP – Tel: (11) 2829-5162 / (11) 4436-0506

Segunda a sábado das 7h30 às 13h

Posto de coleta São Caetano do Sul

Núcleo Municipal de Hemoterapia

Rua Maranhão, 685 – Bairro Santa Paula

São Caetano do Sul – SP – Tel: (11) 2759-0888

Segunda a sábado das 7h30 às 13h (exceto feriados)

Posto de Coleta Mauá

Centro de Referência Saúde da Mulher, Criança e Adolescente

Rua Luiz Lacava, 229 – Mauá /SP – (11) 2564-1200

Segunda a Sábado das 7h30 às 13h