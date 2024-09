8ª Edição da Campanha Gotas Eficientes mobiliza doadores de sangue em todo o País

Na manhã ensolarada do último sábado (14) centenas pessoas mobilizaram-se para “Doar o Amor Que Corre Em Suas Veias”, na 8ª Edição da Campanha Gotas Eficientes em diversas regiões do Brasil em um gesto de solidariedade e apoio ao Dia Nacional de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência, Familiares e Amigos celebrada anualmente no dia 14 de setembro. A iniciativa teve início em 2016, através de uma ação socioeducativa inclusiva em que 10 pessoas com deficiência tiveram a oportunidade de salvar vidas com sua primeira doação de Sangue. Uma ação promovida pela Associação Adote Um Cidadão, capitaneada pelo Empreendedor Social, Antonio Carlos Veiga, que visa conceder a pessoa com deficiência o protagonismo através do gesto de amor altruístico na doação voluntária.

“Doar o amor que corre em nossas veias é o melhor que podemos fazer”, diz José Vicente, Embaixador do Gotas Eficientes. “A campanha Gotas eficientes realça o protagonismo da pessoa com deficiência, pois ao doar sangue, não estamos na posição que o senso comum nos colocar de sempre receber. Quando a pessoa com deficiência doa cada gotinha vermelha é uma prova de amor ao próximo, a reafirmação do amor puro e universal.”

A campanha teve sua abertura oficial, no AC Camargo Center, com a doação de 20 pessoas com deficiência. Um dos pontos de coleta que se destacou foi a Colsan São Bernardo do Campo, onde mais de 170 doadores compareceram ao longo do dia para participar da campanha e se espalhou por todo o Grande ABC. A expressiva adesão nacional reforça o compromisso da população com a causa e a relevância da campanha na conscientização da importância de salvar vidas.

“No Brasil, pouco mais de 3 milhões de doações ocorrem anualmente”, explica Antonio Carlos Veiga, idealizador da campanha. “O Gotas Eficientes é uma poderosa corrente do bem que tem como único intuito mobilizar o maior número de pessoas para que possamos suprir a necessidade dos bancos de sangue. Vale destacar que uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas; nunca sabemos quando seremos nós que precisaremos dessa ajuda.”

A Campanha Gotas Eficientes, através do Dia de Doação da pessoa com Deficiência, já é Lei em Municipal em várias cidades e tramita como Projeto de Lei na Assembleia Legislativa de São Paulo.

A oitava edição desta nobre campanha, que foi estendida até 21 de setembro, prova que através de um gesto de amor podemos transformar literalmente a realidade de quem mais precisa e que quando pessoas bem intencionadas se unem elas têm o poder de converter a sociedade em um local mais justo e igualitário disseminando boas práticas e justiça social.

Sobre o Adote um Cidadão

O projeto Adote Um Cidadão foi fundado em 1999, pelo empreendedor social Antonio Carlos Veiga, com a proposta de mobilizar de forma consciente a sociedade sobre seu papel no processo de inclusão, integração e desenvolvimento da pessoa com deficiência e jovens em situação de vulnerabilidade na área social, econômica, política, cultural, ecológica, esportiva e educacional.

Todas as atividades são gratuitas e são financiadas, há 25 anos, por amigos e apoiadores, sem nunca recorrer a dinheiro público ou incentivos fiscais, apenas com o propósito de proporcionar felicidade e inclusão a Cidadãos Pra lá de Especiais.

Saiba mais em: www.adoteumcidadao.com.br