Sessão Solene Gotas Eficientes – Dia de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência

Na noite de 12 de setembro, a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo foi palco de um evento marcante na história da doação de sangue. A Sessão Solene da ação Gotas Eficientes, presidida pelo presidente Danilo Lima, reuniu mais de 500 cidadãos e homenageou 150 doadores da cidade. São Bernardo do Campo, que deu início ao projeto há oito anos com a participação de 10 pessoas com deficiência, da Ong Adote um Cidadão, e foi o ponto de partida de um movimento nacional. No dia 14 de setembro, foi celebrado o Dia de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência, uma data que já é uma lei em São Bernardo.

O Embaixador José Vicente, uma pessoa com deficiência visual, fez um discurso inspirador sobre a trajetória do projeto, que hoje é reconhecido nacionalmente. O tema “Doar o Amor que Corre em Nossas Veias” ressoou entre os presentes e foi realizado em parceria com a Colsan, representando a aliança social. Entre os participantes estavam: Sangue Corinthiano, Insanos Motoqueiros, Grau Técnico, Escola de Enfermagem ABC Myrthes Silva, Rotary, Graac, Colsan, Guarda Municipal de São Bernardo do Campo, Pastoral da Saúde da Santíssima Virgem, Toyota Empilhadeiras, Projeto Emprestar, Instituto Potências das Quebradas, além de inúmeras pessoas com deficiência que são os protagonistas da ação.

Divulgação

Divulgação

A saúde e a vida de muitos dependem de pequenos gestos que podem fazer uma grande diferença.

Postos:

São Bernardo

Colsan

Rua Pedro Jacobucci, 440 – Jardim das Américas

Hemocentro São Lucas

R. Coral, 369 – Jardim das Americas

Santo André

Hospital Estadual Mário Covas

Rua Dr. Henrique Calderazzo 321

Banco de Sangue Santo André

Av. Dom Pedro II, 877 – Jardim

Diadema

Hospital Estadual

R. José Bonifácio, 1641 – Serraria

São Caetano

R. Maranhão, 685 – Santa Paula, São Caetano do Sul