Google acusado de violação das normas de concorrência pela Comissão Europeia

A Comissão Europeia fez uma acusação formal contra a gigante americana Google nesta quarta-feira, 19 de abril, alegando que a empresa infringiu as diretrizes do Regulamento de Mercados Digitais (DMA). Esta medida reflete um esforço contínuo da União Europeia para assegurar uma competição leal no ambiente digital.

Segundo informações divulgadas por Bruxelas, o mecanismo de busca do Google favoreceu os serviços da empresa mãe, Alphabet, em detrimento de seus concorrentes. Essa prática teria proporcionado à holding uma visibilidade desproporcional nas pesquisas realizadas pelos usuários.

As normas estabelecidas pelo DMA proíbem que os chamados “gatekeepers” priorizem seus próprios serviços em relação aos oferecidos por terceiros. A Comissão também destacou que a loja de aplicativos Google Play estaria em desacordo com o DMA, uma vez que impede desenvolvedores de direcionar os consumidores para outras plataformas em busca de melhores ofertas.

A gigante tecnológica expressou sua preocupação em relação à decisão da Comissão Europeia, argumentando que a exigência por mudanças no Google Search, Android e Google Play pode ter repercussões negativas tanto para empresas quanto para consumidores na Europa. Segundo a empresa, tais alterações podem dificultar a experiência dos usuários ao procurar informações e reduzir o tráfego para negócios europeus.

Em comunicado, o Google enfatizou que continuará a dialogar com as autoridades europeias e se compromete a cumprir as normas estabelecidas. No entanto, alertou que as novas alegações podem resultar em uma experiência inferior para os cidadãos europeus. A empresa definiu essa abordagem como “uma ideia equivocada”, destacando os potenciais impactos adversos sobre a inovação e segurança dos produtos oferecidos no continente.