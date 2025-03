Goodyear patrocina a Copa Shell HB20 pelo quinto ano consecutivo

Pelo quinto ano consecutivo, a Goodyear é patrocinadora da Copa Shell HB20, incentivando o automobilismo nacional. Nesta temporada de 2025, todos os veículos do grid seguem equipados com o pneu Goodyear Eagle Sport 2, na medida 195/55R15 85H, reforçando o bom desempenho e a tecnologia dos produtos da marca.

A temporada tem início no final de semana dos dias 22 e 23 de março, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande/MS, que possui uma pista de 3.433 metros de extensão e é projetada para oferecer desafios técnicos tanto para pilotos experientes, quanto para novatos. Alguns trechos da pista exigem frenagens agressivas, especialmente nas aproximações de curvas fechadas após longas retas. A combinação de curvas rápidas e lentas exige um bom equilíbrio no acerto do carro.

Para a temporada de 2025, a Copa Shell HB20 mantém seu formato tradicional, com oito etapas programadas em diferentes autódromos pelo Brasil. O calendário inclui circuitos renomados como Interlagos, Londrina e Cascavel, proporcionando variedade de desafios aos competidores. A categoria desempenha também um papel fundamental no desenvolvimento do automobilismo brasileiro, pois oferece uma plataforma acessível e competitiva para novos talentos e entusiastas das corridas.

“Estar na Copa Shell HB20, nos permite demonstrar o desempenho comprovado dos nossos produtos para milhares de espectadores. A Goodyear oferece pneus de alta performance, tanto para os pilotos, quanto para o dia a dia de todos os nossos consumidores. O modelo utilizado nas etapas da competição, está disponível em nossas revendas oficiais e no nosso site, oferencendo o mesmo nível de qualidade apresentado nos autódromos.”, diz Débora da Cruz, diretora de Marketing da Goodyear do Brasil.

Inovação e performance em pista e no dia a dia

O Eagle Sport 2 se destaca por sua durabilidade, economia de combustível e excelente performance tanto em piso seco quanto molhado, características que garantem segurança e alto desempenho para os pilotos da Copa Shell HB20.



O modelo foi o primeiro pneu fabricado no Brasil com a tecnologia Wear Gauge, um indicador que permite visualizar os níveis de desgaste do pneu de forma fácil, até seu limite de 1,6mm (TWI).

A escala de medição é dividida em quatro níveis e está estrategicamente posicionada em quatro pontos da raia externa do pneu, tornando o monitoramento mais prático e visível. Dessa forma, é possível acompanhar com precisão a profundidade das fissuras e planejar a substituição ou reposição no momento ideal, assegurando o máximo desempenho e a durabilidade dos pneus ao longo de sua vida útil.

O mesmo pneu que equipa os carros da competição está disponível nas revendas oficiais Goodyear distrubuídas em todo território nacional.

Temporada Copa Shell HB20 2025



• 1ª Etapa: 22 e 23 de março – Campo Grande/MS

• 2ª Etapa: 12 e 13 de abril – Londrina/PR

• 3ª Etapa: 17 e 18 de maio – Interlagos/SP

• 4ª Etapa: 15 e 16 de junho – Rio Grande do Sul/RS

• 5ª Etapa: 26 e 27 de julho – A definir*

• 6ª Etapa: 20 e 21 de setembro – Curvelo/MG

• 7ª Etapa: 01 e 02 de novembro – Cascavel/PR

• 8ª Etapa: 06 e 07 de dezembro – Interlagos/SP